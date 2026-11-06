संविधान सबसे ऊपर; CJI सूर्यकांत को टारगेट करने पर केरलम कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियरी की आजादी पॉलिटिकल सुविधा का मामला नहीं है। जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति या पॉलिटिकल संगठन इससे ऊपर नहीं है।
सीजेआई सूर्यकांत पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस की केरलम यूनिट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरलम यूनिट के सभी पदाधिकारियों को सीजेआई को टारगेट करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कंटेम्प्ट (अवमानना) नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियरी की आजादी पॉलिटिकल सुविधा का मामला नहीं है। जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति या पॉलिटिकल संगठन इससे ऊपर नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "फैसलों की हमेशा आलोचना हो सकती है। बोलने की आजादी न्याय के काम में दखल देने के लिए डराने-धमकाने की ढाल नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, कोर्ट की अथॉरिटी को कमजोर करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटना चाहिए।" बेंच ने कहा, "कोर्ट की अथॉरिटी को राजनीतिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। यह कानून के राज पर टिकी है। जहां न्याय का एडमिनिस्ट्रेशन बना है, वहां कानून को अपना काम करना चाहिए।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया है, जो यह जांच करेंगे कि मामले में आपराधिक या दीवानी अवमानना के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं। कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से भी सहायता मांगी है।
कांग्रेस की केरलम यूनिट के आधिकारिक 'एक्स' खाते से 12 अक्टूबर को सीजेआई के खिलाफ एक पोस्ट की गई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस पोस्ट की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। इसके बाद पार्टी ने कहा था कि पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को हटा दिया गया है।
बता दें कि वकील विनीत जिंदल ने 13 अक्टूबर को सीजेआई सूर्यकांत को एक शिकायत दी थी। इसे बाद में 30 अक्टूबर को रिट पिटीशन के तौर पर रजिस्टर किया गया था। शिकायत में अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई थी कि क्या 12 अक्टूबर, 2026 की शाम को सुप्रीम कोर्ट परिसर में राहुल गांधी और दूसरे राजनीतिक नेताओं के साथ हुआ राजनीतिक प्रदर्शन और नारेबाजी बिना इजाजत के हुई थी या इससे वकीलों, केस करने वालों, न्यायिक अधिकारियों या कोर्ट स्टाफ के आने-जाने में कोई रुकावट आई थी। वहीं, अपने बयान में KPCC के प्रेसिडेंट सनी जोसेफ ने पहले कहा था कि विवादित मैसेज पोस्ट करने वाले व्यक्ति को चार्ज से हटा दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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