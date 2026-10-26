वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी कटौती? महाराष्ट्र SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान लाखों वोटरों के नाम काटने को चुनौती दी गई है। याचिका में इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम मामले में चुनाव आयोग ( ECI) और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें महाराष्ट्र में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रक्रिया से कई असली वोटरों के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं और इसे तुरंत रोकने के लिए अंतरिम आदेश दिया जाए। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को तय की है। यह तारीख खास मायने रखती है क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार फाइनल स्टेट इलेक्टोरल रोल यानी अंतिम वोटर लिस्ट 6 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है।

याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी (चार्टर्ड अकाउंटेंट और पत्रकार) की तरफ से सीनियर वकील अरविंद दातार पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र की स्थिति बाकी राज्यों से अलग और जटिल है। दातार ने कहा कि मुंबई में करीब 3500 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पुणे में लगभग 1500 प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्टों में रहने वाले लोगों को नए फ्लैट मिलने तक दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। SIR के दौरान जब उनके पुराने पते पर चेक किया गया तो उन्हें 'नहीं मिला' दिखाया गया और इसी आधार पर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने दावा किया कि इस तरह पूरे राज्य में लगभग 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए हैं।

कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना वाली बेंच ने दातार से कहा कि आप चिंता मत कीजिए। आप एक व्हिसलब्लोअर की भूमिका निभा रहे हैं और आप हमारे सामने हैं। जरूरत पड़ने पर हम उचित आदेश पास करेंगे, लेकिन पहले चुनाव आयोग और राज्य सरकार की तरफ से जवाब सुनना जरूरी है। याचिका में आंकड़े भी दिए गए हैं। इसके अनुसार मुंबई में 40 प्रतिशत से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए, जिनकी संख्या करीब 36 लाख है। पुणे में 28.6 लाख, ठाणे में 28.5 लाख और नागपुर में 14 लाख नाम काटे गए। याचिकाकर्ता का कहना है कि रीडेवलपमेंट और शिफ्टिंग की वजह से जिन लोगों के नाम काटे गए, वे असली निवासी हैं और उनके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए।

बता दें कि यह याचिका पहले 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए लिस्ट हुई थी। उस समय अनुरोध किया गया था कि इसे दिल्ली में चल रही SIR संबंधी याचिकाओं के साथ सुना जाए। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 26 अक्टूबर को फैसला लिया कि इस मामले को अलग से सुना जाएगा क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग है और उसे अलग-अलग देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल देशभर में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिकाएं भी शामिल हैं। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को दिल्ली के SIR से संबंधित एक और मामले में होगी। उस मामले में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हटाए गए लोगों को नए वोटर के रूप में दोबारा जोड़ने की बात कही गई है।