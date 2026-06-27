घर की चाबी मिलने के बाद भी मांग सकते हैं मुआवजा, बिल्डर की मनमानी पर SC का चाबुक
सुप्रीम कोर्ट ने होमबायर्स के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि फ्लैट का पजेशन मिलने के बाद भी खरीदार देरी के मुआवजे के लिए कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। बिल्डर की शर्तें उन्हें नहीं रोक सकतीं।
घर खरीदारों यानी होमबायर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि फ्लैट का पजेशन (कब्जा) लेने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खरीदार रियल एस्टेट कंपनी की खराब सेवाओं के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि घर की चाबी मिलने के बाद भी होमबायर्स, पजेशन में हुई देरी के लिए मुआवजे की मांग को लेकर कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
NCDRC के आदेश को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि फ्लैट का पजेशन लेने के बाद घर खरीदार 'उपभोक्ता' नहीं रह जाता है और इसलिए वह देरी के लिए हर्जाने की मांग नहीं कर सकता।
22 साल पुराने मामले में मिली राहत
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने एनसीआर के द्वारका स्थित एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के मामले में यह फैसला सुनाया है। इस मामले में खरीदार को 22 साल पहले फ्लैट का पजेशन मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें पजेशन में हुई देरी के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि NCDRC के तर्क को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
कंज्यूमर फोरम जाने से नहीं रोक सकता 'आर्बिट्रेशन क्लॉज'
सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा कि खरीदार और रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट में शामिल 'आर्बिट्रेशन क्लॉज' (मध्यस्थता की शर्त) खरीदार को अपनी शिकायत लेकर कंज्यूमर फोरम जाने से नहीं रोक सकता।
पीठ ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ताओं को एक विशेष और अतिरिक्त कानूनी उपाय देता है। सिर्फ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हवाला देकर किसी भी उपभोक्ता को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
पीठ ने कहा, "पजेशन में देरी के मुआवजे का दावा, वास्तविक पजेशन मिलने से पहले की अवधि से जुड़ा होता है। बाद में पजेशन मिल जाने मात्र से खरीदार का हर्जाना मांगने का अधिकार अपने आप खत्म नहीं हो जाता।"
शिकायत का मूल कारण
अदालत ने माना कि अपीलकर्ता की शिकायत सिर्फ पजेशन न मिलने की नहीं थी, बल्कि उसकी शिकायत यह थी कि फ्लैट सौंपने में देरी हुई है और वह इस देरी के लिए मुआवजे का हकदार है।
कोर्ट ने कहा कि दो पक्षों के बीच का कोई भी निजी एग्रीमेंट उन वैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता, जिन्हें संसद ने विशेष रूप से 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत अतिरिक्त उपायों के तौर पर बनाया है।
जिला फोरम को 1 साल में फैसला लेने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने होमबायर द्वारा साल 2005 में जिला उपभोक्ता फोरम में दायर की गई शिकायत को फिर से बहाल कर दिया है। अदालत ने फोरम को निर्देश दिया है कि वह एक साल के भीतर इस बात का फैसला करे कि क्या वास्तव में पजेशन में कोई देरी हुई थी।
इसके साथ ही फोरम को यह भी तय करने को कहा गया है कि क्या इस देरी के लिए रियल एस्टेट कंपनी जिम्मेदार है, क्या खरीदार ने बिना किसी शर्त के पजेशन स्वीकार कर लिया था और क्या इस मामले में कोई भी मुआवजा देना बनता है या नहीं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें