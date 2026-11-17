CJI से भरी अदालत में कहा 'कुर्सी के लायक नहीं हो', अब क्या होगा उस वकील का
सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में वकील के खिलाफ सुनवाई करने जा रहा है। सोमवार को एडवोकेट प्रवीण सिंघल ने कह दिया था कि सीजेआई उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं।
CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से अदालत में गलत बर्ताव करने वाले वकील के खिलाफ बड़े ऐक्शन की तैयारी है। खबर है कि वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ अब आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। दरअसल, सिंघल ने सीजेआई के आदेश पर सवाल उठाए और कह दिया था कि वह कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील के खिलाफ ऐक्शन की अपील की थी।
दरअसल, सोमवार को एडवोकेट प्रवीण सिंघल अदालत पहुंचे थे। उन्होंने एक मामले में अदालत से तत्काल सुनवाई की अपील की थी, जिसपर सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें इंतजार करने के लिए कह दिया था। इस बात पर वकील बुरी तरह भड़क गए और बयानबाजी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि मामला अदालत में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। हालांकि, यह अब तक साफ नहीं है।
क्या बोले वकील
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नाराज वकील ने कहा था, 'आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप वहां बैठने के लायक नहीं हैं। आपके अंदर उसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।' बाद में अदालत की सुनवाई का ऑडियो बंद कर दिया गया था और सिंघल को सुरक्षाकर्मी अदालत से बाहर ले गए थे। खास बात है कि बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने कोर्ट को बताया है कि उनके पास सिंघल के ऐसे ही कुछ वीडियो हैं, जहां वह गलत बर्ताव करते नजर आ रहे हैं।
क्या बोला कोर्ट
वकील के खिलाफ 18 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। SCBA के सचिव और सह सचिव प्रज्ञा बघेल और मीनेश दुबे अदालत पहुंचे थे। उन्होंने इस मामले को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, पत्रकार निखिल वाघले से जुड़े केस के साथ शामिल करने की अपील की थी। खास बात है कि राउत और वाघले के खिलाफ भी CJI पर टिप्पणी को लेकर केस चल रहा है।
क्यों भड़क गए थे वकील
सोमवार को कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच सुनवाई कर रही थी। तब वकील ने कहा था कि वह अदालत में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में तत्काल सुनवाई चाहते हैं। उनके आरोप थे कि सीजेआई को इससे जुड़ा पत्र 2 नवंबर को भेजा गया था, जिसका उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है।
इसके जवाब में जस्टिस मोहाना ने कहा, 'आप इस तरह की किसी बात का उल्लेख नहीं कर सकते।' हालांकि, वकील लगातार अपनी बात पर अड़े रहे और बाद में सीजेआई ने कहा, 'हम देखेंगे, आप अभी इंतजार कीजिए।' इसके बाद ही वकील ने जमकर नाराजगी जताना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर बैठ सकते। आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें वह ईमानदारी नहीं है।'
संजय राउत भी घिरे
अक्टूबर में जब विपक्षी दलों ने सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात की मांग की थी, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। साथ ही इसकी वजहों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र भी लिखा था। सीजेआई के इनकार के बाद राउत ने कुछ बयान दिए थे, जिसपर आपत्ति जताई गई थी। 16 अक्टूबर को कोर्ट ने वाघले और राउत के खिलाफ नोटिस जारी किया था। इसमें सवाल किया गया था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें