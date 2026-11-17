सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में वकील के खिलाफ सुनवाई करने जा रहा है। सोमवार को एडवोकेट प्रवीण सिंघल ने कह दिया था कि सीजेआई उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं।

CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से अदालत में गलत बर्ताव करने वाले वकील के खिलाफ बड़े ऐक्शन की तैयारी है। खबर है कि वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ अब आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। दरअसल, सिंघल ने सीजेआई के आदेश पर सवाल उठाए और कह दिया था कि वह कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील के खिलाफ ऐक्शन की अपील की थी।

दरअसल, सोमवार को एडवोकेट प्रवीण सिंघल अदालत पहुंचे थे। उन्होंने एक मामले में अदालत से तत्काल सुनवाई की अपील की थी, जिसपर सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें इंतजार करने के लिए कह दिया था। इस बात पर वकील बुरी तरह भड़क गए और बयानबाजी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि मामला अदालत में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। हालांकि, यह अब तक साफ नहीं है।

क्या बोले वकील मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नाराज वकील ने कहा था, 'आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप वहां बैठने के लायक नहीं हैं। आपके अंदर उसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।' बाद में अदालत की सुनवाई का ऑडियो बंद कर दिया गया था और सिंघल को सुरक्षाकर्मी अदालत से बाहर ले गए थे। खास बात है कि बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने कोर्ट को बताया है कि उनके पास सिंघल के ऐसे ही कुछ वीडियो हैं, जहां वह गलत बर्ताव करते नजर आ रहे हैं।

क्या बोला कोर्ट वकील के खिलाफ 18 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। SCBA के सचिव और सह सचिव प्रज्ञा बघेल और मीनेश दुबे अदालत पहुंचे थे। उन्होंने इस मामले को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, पत्रकार निखिल वाघले से जुड़े केस के साथ शामिल करने की अपील की थी। खास बात है कि राउत और वाघले के खिलाफ भी CJI पर टिप्पणी को लेकर केस चल रहा है।

क्यों भड़क गए थे वकील सोमवार को कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच सुनवाई कर रही थी। तब वकील ने कहा था कि वह अदालत में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में तत्काल सुनवाई चाहते हैं। उनके आरोप थे कि सीजेआई को इससे जुड़ा पत्र 2 नवंबर को भेजा गया था, जिसका उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है।

इसके जवाब में जस्टिस मोहाना ने कहा, 'आप इस तरह की किसी बात का उल्लेख नहीं कर सकते।' हालांकि, वकील लगातार अपनी बात पर अड़े रहे और बाद में सीजेआई ने कहा, 'हम देखेंगे, आप अभी इंतजार कीजिए।' इसके बाद ही वकील ने जमकर नाराजगी जताना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर बैठ सकते। आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें वह ईमानदारी नहीं है।'