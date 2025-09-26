Supreme Court granted major relief to CBI in Tirumala Tirupati Laddoo controversy '...तो इसमें क्या गलत है', तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को राहत, India News in Hindi - Hindustan
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद यह विवाद उपजा, जिसमें अदालत ने कहा था कि सीबीआई निदेशक ने न्यायालय के निर्देशों के विपरीत कार्य किया, क्योंकि उन्होंने वेंकट राव नामक अधिकारी को मामले की जांच करने की अनुमति दी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 02:55 PM
तिरुमाला तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को सीबीआई को बड़ी राहत मिली। अदालत ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी के निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ काम किया था, क्योंकि उन्होंने विशेष जांच दल (SIT) का औपचारिक हिस्सा न होने वाले अधिकारी को मामले की जांच करने की इजाजत दी थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए आज कहा, 'अगर एसआईटी किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है?'

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद यह विवाद उपजा, जिसमें अदालत ने कहा था कि सीबीआई निदेशक ने न्यायालय के निर्देशों के विपरीत कार्य किया, क्योंकि उन्होंने जे. वेंकट राव नामक अधिकारी को इस मामले की जांच करने की अनुमति दी, जबकि वह विशेष जांच दल के औपचारिक सदस्य नहीं थे। एचसी ने सुप्रीम कोर्च के 2024 के निर्देश का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने एक स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया था, जिसमें सीबीआई निदेशक की ओर से नामित दो अधिकारियों, राज्य सरकार से नामित आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के सीनियर अधिकारी को शामिल किया जाना था।

तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर क्या विवाद

आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू को लेकर विवाद 2024 में तब भड़का, जब मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व सरकार (जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी) पर लड्डू बनाने में शुद्ध घी की जगह पशु वसा और मछली तेल जैसे अशुद्ध पदार्थों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। लैब रिपोर्ट्स ने इन दावों को बल दिया, जिससे भक्तों में गहरा आक्रोश फैल गया, क्योंकि यह लड्डू भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने सफाई अभियान चलाया, पुराने लड्डू नष्ट किए, नए शुद्ध घी से बने लड्डू तैयार किए और कर्नाटक की नंदिनी डेयरी को एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाया। विपक्ष ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। विवाद बढ़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

Andhra Pradesh Famous Temples
