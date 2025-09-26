'...तो इसमें क्या गलत है', तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को राहत

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद यह विवाद उपजा, जिसमें अदालत ने कहा था कि सीबीआई निदेशक ने न्यायालय के निर्देशों के विपरीत कार्य किया, क्योंकि उन्होंने वेंकट राव नामक अधिकारी को मामले की जांच करने की अनुमति दी।

तिरुमाला तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को सीबीआई को बड़ी राहत मिली। अदालत ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी के निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ काम किया था, क्योंकि उन्होंने विशेष जांच दल (SIT) का औपचारिक हिस्सा न होने वाले अधिकारी को मामले की जांच करने की इजाजत दी थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए आज कहा, 'अगर एसआईटी किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है?'

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद यह विवाद उपजा, जिसमें अदालत ने कहा था कि सीबीआई निदेशक ने न्यायालय के निर्देशों के विपरीत कार्य किया, क्योंकि उन्होंने जे. वेंकट राव नामक अधिकारी को इस मामले की जांच करने की अनुमति दी, जबकि वह विशेष जांच दल के औपचारिक सदस्य नहीं थे। एचसी ने सुप्रीम कोर्च के 2024 के निर्देश का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने एक स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया था, जिसमें सीबीआई निदेशक की ओर से नामित दो अधिकारियों, राज्य सरकार से नामित आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के सीनियर अधिकारी को शामिल किया जाना था।