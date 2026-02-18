रोज 10 बीड़ी पीने से आया स्ट्रोक, दिव्यांग पेंशन की मांग रहे पूर्व सैनिक से बोला सुप्रीम कोर्ट

अपीलकर्ता सर्वेश कुमार को ब्रेन स्ट्रोक आया था। ऐसे में वह यह दावा कर दिव्यांग पेंशन की मांग कर रहे थे कि उनकी ऐसी स्थिति सैन्य सेवा के चलते हुई है। उनकी याचिका को AFT ने खारिज कर दिया था। शीर्ष न्यायालय मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की राय पर गौर किया।

दिव्यांग पेंशन की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सैनिक को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता की हालत की वजह रोज 10 बीड़ी पीना बताया है। AFT यानी आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में याचिका खारिज होने के बाद पूर्व सैनिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने ट्रिब्यूनल के फैसले में बदलाव से इनकार कर दिया है और अपील खारिज कर दी है।

शीर्ष न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को ब्रेन स्ट्रोक सैन्य सेवा से नहीं, बल्कि रोज 10 बीड़ी पीने की वजह से आया है। याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजा नहीं दिया जा सकता, जहां दिव्यांगता किसी व्यक्ति के अपने नियंत्रण की चीज से पैदा हुई हो। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने पेंशन रेग्युलेशन को देखकर फैसला दिया है।

पूरा मामला यहां समझें अपीलकर्ता सर्वेश कुमार को ब्रेन स्ट्रोक आया था। ऐसे में वह यह दावा कर दिव्यांग पेंशन की मांग कर रहे थे कि उनकी ऐसी स्थिति सैन्य सेवा के चलते हुई है। उनकी याचिका को AFT ने खारिज कर दिया था। शीर्ष न्यायालय मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की राय पर गौर किया। इनमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता को रोज 10 बीड़ी पीने की आदत थी।

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमने पाया कि ट्रिब्यूनल ने 'पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी, 1961' के नियम 173 और 'गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स, 2002' के पैरा 6 पर ध्यान दिया है। ये नियम स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई विकलांगता या मृत्यु शराब, 'तंबाकू' या नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन या यौन संचारित रोगों के कारण होती है, तो उसके लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीजें व्यक्ति के स्वयं के नियंत्रण में होती हैं।'

अदालत ने कहा, 'वर्तमान मामले में, पहली मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की राय को गौर से देखने के बाद, हमारे मन में कोई संदेह नहीं रह गया है कि 'स्ट्रोक इस्केमिक आरटी एमसीए टेरिटरी' (Stroke Ischemic RT MCA TERRITORY) नामक बीमारी न तो सैन्य सेवा के कारण हुई थी और न ही सेवा की वजह से बढ़ी थी। हम ऐसा बहुत ही सरल कारण से कह रहे हैं कि दोनों रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अपीलकर्ता को बीड़ी पीने की आदत थी, और वह भी दिन में दस बीड़ी।'