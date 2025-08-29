Supreme Court gets 2 new judges, CJI BR Gavai administered the oath of office सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, CJI बीआर गवई ने दिलाई पद शपथ, India News in Hindi - Hindustan
कॉलेजियम की सदस्य और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बी वी नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की अनुशंसा पर कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति न्यायपालिका के लिए प्रतिकूल होगी।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Fri, 29 Aug 2025 11:36 AM
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। दोनों को 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था।

न्यायमूर्ति पंचोली न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के सेवानिवृत्त होने के बाद अक्टूबर 2031 में सीजेआई बनने की कतार में होंगे। निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार वह तीन अक्टूबर, 2031 को प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे और 27 मई, 2033 को सेवानिवृत्त होगें।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 25 अगस्त को केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति अराधे और न्यायमूर्ति पंचोली को न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अनुशंसा की थी।

हालांकि, कॉलेजियम की सदस्य और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बी वी नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की अनुशंसा पर कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति न्यायपालिका के लिए "प्रतिकूल" होगी।

