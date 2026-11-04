भारत के 95 फीसदी लोगों के सिर में गोबर भरा है, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि 95 फीसदी लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। इनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने भारत के लिए लोकतंत्र को सही नहीं बताया है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भारत के 95 फीसदी लोगों को जाहिल बताते हुए कहा है कि इनके सिर में गोबर भरा हुआ है। इनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इनके सिर में जातिवाद-सांप्रदायिकता भरी हुई है। वह महंगाई, बेरोजगारी आदि जैसे मुद्दे नहीं देखता और भेड़-बकरी जैसे जातिवाद-सांप्रदायिकता पर वोट डाल देता है।
काटजू ने यूट्यूब चैनल 'द ईवर (चिल-पिल)' से बात करते हुए कहा कि वोट चोरी पर मुझसे सवाल किया गया तो मैंने कहा कि और वोट चोरी होनी चाहिए। तुम लोग वोट देने लायक नहीं हो। 95 फीसदी वोटर्स मेरिट नहीं देखते, वे उम्मीदवारों की जाति पर वोट डालते हैं। तुम वोट डालने के लायक हो? तुम लोगों के खोपड़े (सिर) में गोबर भरा है। 95 फीसदी लोगों के दिमाग में। इनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि और वोट चोरी होना चाहिए। 90 फीसदी वोटर्स वोट देने लायक नहीं।''
उन्होंने और आगे कहा कि इस देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता है। उससे जातिवाद और सांप्रदायिकता और बढ़ेगी। देश में कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है। हमेशा चुनाव का माहौल बना रहता है। हमारी पार्टियां चुनाव के समय नफरत फैलाती हैं हिंदू-मुस्लिम नफरत फैलाती हैं। लोकतंत्र भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह भारत का सबसे मुख्य दुश्मन जातिवाद और सांप्रदायिकता, उसको और मजबूत करता है और बढ़ावा देता है।
सीजेपी प्रोटेस्ट पर क्या बोले पूर्व जस्टिस काटजू
इसके अलावा, काटजू ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर उसके नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की तरफ से पीस बॉन्ड साइन किए जाने की आलोचना की। सीजेपी के प्रोटेस्ट पर पूर्व जज काटजू ने कहा कि जिन लोगों ने पीस बॉन्ड भरा था, उनका करियर खत्म हो गया। जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि ये भगौड़े हैं। इनकी इमेज भगौड़े की बन गई है। जब अंग्रेजों का शासन था, तब अधिकारी जिन्हें गिरफ्तार करते थे, उनसे माफी मांगने को कहते थे। जो माफी मांगते थे, उनका करियर खत्म हो जाता था। पीस बॉन्ड भरने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने कह दिया कि अब हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अगर आंदोलन किया तो पुलिस कहेगी कि आप शांति भंग कर रहे हैं, अपने पीस बॉन्ड का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी तो सौरव दास और आशुतोष रांका तो हफ्तेभर के लिए जेल में थे। लेकिन अब लंबे पीरियड के लिए जेल जाएंगे। ये सब अब जेल जाने से डरते हैं। सीजेपी खत्म है अब। रीढ़ की हड्डी टूट गई।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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