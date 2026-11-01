राहुल, खरगे, अखिलेश, तेजस्वी और ममता = 0, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने ये क्या कह दिया
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने राहुल समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर तंज कस दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि इन नेताओं के एक साथ आने पर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जीरो हैं।
इंडिया अलायंस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग और चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए रविवार को रामलीला मैदान में बड़ी रैली की। इसमें विपक्षी गठबंधन के तमाम पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हुए। कांग्रेस का दावा दस लाख की भीड़ का रहा। मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने रैली को संबोधित किया और ज्ञानेश कुमार पर जमकर हमला बोला। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने राहुल समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर तंज कस दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि इन नेताओं के एक साथ आने पर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जीरो हैं। इन सभी को ऐड करने पर भी जीरो ही आएगा। उल्लेखनीय है कि काटजू सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी टिप्पणियों के लिए काफी चर्चित रहते हैं।
पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज की रैली में राहुल + खरगे + अखिलेश + तेजस्वी + ममता = 0+0+0+0+0=0'' बता दें कि रामलीला मैदान में आज हुई रैली में राहुल गांधी, खरगे, तेजस्वी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने भाषण दिए। राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। काटजू ने एक और पोस्ट में रामलीला मैदान में हुई इंडिया अलायंस की रैली को लेकर उन पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि किसी ने मुझे मैसेज किया कि वह रामलीला मैदान में है। मैंने जवाब दिया, "आप राम का रोल कर रहे हैं या रावण का?"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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