दीपाथून मामले की राम मंदिर आंदोलन से तुलना कर पूर्व जज बोले- तमिलनाडु में अगली बार भाजपा सरकार
पूर्व जज ने कहा कि मेरा मानना है कि दीपाथून विवाद तमिलों के द्रविड़ राजनीति से हिंदुत्व राजनीति की ओर जाने की शुरुआत है, ठीक वैसे ही जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण BJP सत्ता में आई थी।
सुप्रीम कोर्ट के पू्र्व जज मार्कंडेय काटजू ने रविवार को दावा किया है कि अगली बार साल 2031 में तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनेगी। काटजू ने मदुरै के पास थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर हाल ही में दीपाथून में दीपक जलाए जाने वाली घटना को लेकर कहा कियह संकेत देती है कि तमिलनाडु में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलेगा। उन्होंने दीपाथून मामले की तुलना अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से की और कहा कि यह तमिलों की द्रविड़ राजनीति से हिंदुत्व की राजनीति की ओर जाने की शुरुआत है।
काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''तमिलनाडु की आबादी में लगभग 88 फीसदी हिंदू हैं। 6 फीसदी ईसाई और मुस्लिम हैं। क्योंकि भाजपा हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, इसलिए तमिलनाडु को बहुत पहले ही भाजपा के राज में आ जाना चाहिए था। ऐसा द्रविड़ पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुआ, जिसका मेन प्रोपेगैंडा यह था कि उत्तरी आर्यों ने दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया था और वहां के द्रविड़ लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन पर ज़ुल्म किया, और तमिलनाडु में हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही थी।''
वह आगे कहते हैं कि द्रविड़ मूवमेंट, जो 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ था, एक एंटी-ब्राह्मण सोशियो-पॉलिटिकल पहल के तौर पर उभरा (तमिल ब्राह्मण आबादी का सिर्फ 3 फीसदी थे, लेकिन राज्य की ज्यादातर टॉप नौकरियों पर उनके पास थे)। ई. वी. रामासामी (पेरियार) जैसे लोगों की लीडरशिप में इस मूवमेंट ने वैदिक-ब्राह्मण सिस्टम की आलोचना की, इसे देसी द्रविड़ आबादी पर धार्मिक और कल्चरल दबदबे का एक रूप बताया। इसके शुरुआती सपोर्ट बेस में पिछड़ी जातियां शामिल थीं, खासकर अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग जो पढ़ाई-लिखाई, सामाजिक बराबरी और मंदिर में अधिकार चाहते थे।
'भाजपा का ग्राफ वहां बढ़ेगा जहां सत्ता में नहीं थी'
काटजू ने आगे कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हाल ही में भाजपा का ग्राफ नीचे गया है, खासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के कहने पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी के आरोप के बाद। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरी राय में भाजपा असल में भारत के उन इलाकों में भी बढ़ेगी जहां वह पहले सत्ता में नहीं थी, और इसका सबूत पश्चिम बंगाल में उसकी हालिया जीत है, जहां वह पहले कभी नहीं जीती थी। मेरा मानना है कि दीपाथून विवाद तमिलों के द्रविड़ राजनीति से हिंदुत्व राजनीति की ओर जाने की शुरुआत है, ठीक वैसे ही जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण BJP सत्ता में आई थी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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