फैसले सुनाने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, HC जजों के लिए तय कर दी डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के जजों द्वारा सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। इस दौरान कोर्ट ने लंबित मामलों पर चिंता भी जताई है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:00 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में लंबित मामलों की संख्या को लेकर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट के जजों के लिए फैसला सुनाने की समय सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के जजों को रिजर्व रखे गए मामलों पर 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने जजों द्वारा महीनों तक फैसले सुरक्षित रखने की प्रथा पर नाराजगी भी जाहिर की है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुरक्षित फैसले सुनाने में इतनी देरी बेहद चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक है।

उच्चतम न्यायालय में रवींद्र प्रताप शाही द्वारा दायर अपील पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें 2008 से लंबित एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट ने आपराधिक अपील पर विस्तार से सुनवाई की थी और आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया, जिसमें बाद मामला दूसरी पीठ के पास ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि जल्द से जल्द निपटारे के लिए बार-बार आवेदन करने के बावजूद कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया था।

'बेहद चौंकाने वाला'

उच्चतम न्यायालय ने कहा, "यह बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि अपील की सुनवाई की तारीख से लगभग एक साल बाद तक फैसला नहीं सुनाया गया है।" कोर्ट ने कहा कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें हाईकोर्ट में कार्यवाही तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहती है। कुछ मामलों में तो मामले की सुनवाई के छह महीने या सालभर से अधिक समय तक भी फैसला नहीं सुनाया जाता है।

हर महीने तैयार हो सूची

कोर्ट ने इस दौरान इस बात पर जोर दिया कि समय पर फैसले सुनाना न्याय व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बाद कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को हर महीने एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है जिसमें उन मामलों की सूची हो जिनमें फैसले सुरक्षित रखे गए हैं। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि यह आदेश संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर तीन महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता है, तो रजिस्ट्रार को मामले की जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होगी। इसके बाद चीफ जस्टिस संबंधित पीठ को निर्देश देंगे और दो सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने को कहा जाएगा। अगर फिर भी फैसला नहीं सुनाया गया तो मामले को किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जाएगा।

