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कट्टर नक्सली का गुलदस्ते से स्वागत नहीं कर सकते, रद्द करो याचिका; सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान बेहद कठिन होते हैं और मृतक एक हार्डकोर नक्सली था, जिसके पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए थे। उन्होंने कहा, 'आपका स्वागत गुलदस्ते से नहीं किया जाएगा।'

कट्टर नक्सली का गुलदस्ते से स्वागत नहीं कर सकते, रद्द करो याचिका; सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए माओवादी नेता कथा रामचंद्र रेड्डी की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कट्टर नक्सली का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से नहीं किया जा सकता। यह मामला माओवादी कमांडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्‍प की मौत से जुड़ा था, जो पिछले साल सितंबर में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। रेड्डी के बेटे राजा चंद्र ने आरोप लगाया था कि यह फर्जी एनकाउंटर था और मामले की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि, एससी की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

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सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दावा किया कि रामचंद्र रेड्डी के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जो हिरासत में प्रताड़ना की ओर इशारा करते हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि मुठभेड़ केवल गोलीबारी से ही नहीं होती, हाथापाई में भी चोटें लग सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों में चलने वाले अभियानों में सुरक्षा बलों की जान हमेशा जोखिम में रहती है।

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जज ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने टिप्पणी की कि जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान बेहद कठिन होते हैं और मृतक एक हार्डकोर नक्सली था, जिसके पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए थे। उन्होंने कहा, 'आपका स्वागत गुलदस्ते से नहीं किया जाएगा।' अदालत ने यह भी कहा कि अगर मामला किसी सामान्य ग्रामीण की मौत का होता, तो स्थिति अलग हो सकती थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी इस मामले में एसआईटी जांच की मांग खारिज कर चुका है। एचसी ने कहा था कि याचिका केवल आशंकाओं पर आधारित है और मृतक लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल था।

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दूसरी ओर, झारखंड के लातेहार जिले में 5 लाख रुपये के इनामी एक स्वयंभू उपक्षेत्रीय कमांडर समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की पहचान शिव नारायण सिंह उर्फ ​​शिवा, सकलदीप ओरांव के रूप में हुई। नारायण सिंह भाकपा (माओवादी) से अलग हुए धड़े झारखंड जन मुक्ति परिषद का उपक्षेत्रीय कमांडर है जबकि ओरांव उसी संगठन का एरिया कमांडर है। लातेहार, चतरा और रांची जिलों में शिवा के खिलाफ 24 आपराधिक मामले लंबित हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई जब 21 मई को कई वरिष्ठ कमांडरों समेत 27 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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