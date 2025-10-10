जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत: CBI जांच को हरी झंडी नहीं, SC ने खारिज कर दी याचिका
यह पीआईएल वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर और बेटूल तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों में कम से कम 14 बच्चों की मौतों का जिक्र किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौतों की सीबीआई जांच तथा दवा सुरक्षा तंत्र में व्यापक सुधार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिका पर विचार किया, लेकिन इसे खारिज करते हुए राज्य स्तर की जांच एजेंसियों पर ही भरोसा जताया।
एक दिन पहले प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुईया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले और वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। हालांकि आज याचिका को खारिज कर दिया गया।
याचिका में क्या मांगें थीं?
याचिका में इन घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया था। जनहित याचिका में अनुरोध किया गया कि विभिन्न राज्यों में मिलावटी कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत से संबंधित सभी लंबित प्राथमिकी और जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ट्रांसफर की जाए।
इसमें निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया कि राज्य-स्तरीय अलग-अलग जांच के कारण इसमें कई संस्थाएं शामिल हैं, जिससे बार-बार चूक हो रही है और खतरनाक दवाइयां बाजार तक पहुंच रही हैं।
याचिका में दावा किया गया था कि तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' में डाइएथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) नामक विषैला रसायन पाया गया, जो औद्योगिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार के लैब टेस्ट ने इसकी पुष्टि की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य स्तर की अलग-अलग जांचों से जवाबदेही बिखर जाती है, जिससे ऐसी घटनाएं बार-बार दोहराई जा रही हैं। साथ ही, सभी संदिग्ध उत्पादों की एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैबों में विष विज्ञान परीक्षण अनिवार्य करने और बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।