‘गोली मारो सालों को’ वाले भाषण पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ SC में याचिका, क्या फैसला?

CPI(M) नेता वृंदा करात ने SC में याचिका कर FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी। उन्होंने 27 जनवरी 2020 की घटना का हवाला दिया था जब अनुराग ठाकुर ने रैली में 'देश के गद्दारों को... गोली मारो सालों को' के नारे लगवाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि हर भड़काऊ या विवादित बयान अपने आप में आपराधिक मामला नहीं बनता। इसके साथ ही SC ने अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दीं। यह मामला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों से जुड़ा था, जब शाहीन बाग समेत कई जगहों पर नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि “देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को” जैसे बयान जरूर विवादित हैं, लेकिन उपलब्ध सबूतों के आधार पर ऐसा नहीं माना जा सकता कि कोई बड़ा अपराध हुआ है। अदालत के मुताबिक, इन बयानों को सीधे तौर पर किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं पाया गया और ना ही कोई सबूत मिला कि इनसे हिंसा या दंगे भड़काने की स्थिति बनी हो।

भाषण में क्या था? पहला मामला 27 जनवरी 2020 का था जब दिल्ली में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तब अनुराग ठाकुर देश के वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री थे। अनुराग ठाकुर ने रिठाला में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर लोगों से नारेबाजी कराई, जिसमें कहा गया, “देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को।” वहीं दूसरा मामला 28 जनवरी 2020 का है। तब पश्चिमी दिल्ली से सांसद और अब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने कथित तौर पर एक बयान में कहा था कि अगर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका गया, तो वे घरों में घुस जाएंगे और लोगों का रेप और मर्डर करेंगे।

याचिका में क्या? इन घटनाओं का हवाला देते हुए CPI(M) नेता बृंदा करात ने SC में याचिकाएं दायर की थीं। उनका आरोप था कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के बयान भड़काऊ हैं और समाज में नफरत फैला सकते हैं, इसलिए इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक करात ने पहले पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास जाकर जांच के आदेश देने की मांग की।

हालांकि अगस्त 2020 में मजिस्ट्रेट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि सरकारी पद पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अनुमति जरूरी होती है। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही बात दोहराई और कहा कि जांच के लिए आदेश देने के लिए भी पहले से अनुमति जरूरी है। अंत में वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं और इसे चुनौती दी।