Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court dismissed petition discrimination between ordinary VIP devotees Mahakaleshwar Temple in Ujjain
'आप श्रद्धालु नहीं हैं, आगे टिप्पणी नहीं करना चाहता', मंदिर में दर्शन वाली याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

'आप श्रद्धालु नहीं हैं, आगे टिप्पणी नहीं करना चाहता', मंदिर में दर्शन वाली याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

संक्षेप:

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा, 'वे श्रद्धालु नहीं हैं। हम इस पर आगे टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये लोग अलग उद्देश्यों से आते हैं। क्या होना चाहिए या नहीं, यह अदालत तय नहीं करती। हमारी भूमिका न्यायिकता की है।' 

Jan 27, 2026 01:16 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सामान्य और वीआईपी श्रद्धालुओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने मांग की थी कि गर्भगृह में दर्शन और पूजा-विधि के लिए सभी भक्तों को समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे याचिकाकर्ता सच्चे श्रद्धालु नहीं होते और अदालतें मंदिर की नीतियों या दिशानिर्देशों पर फैसला नहीं ले सकतीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:सरकार ने ही भेदभाव कर दिया, कहां जाएंगे सवर्ण; UGC रूल्स के खिलाफ SC में अर्जी

मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, 'वे श्रद्धालु नहीं हैं। हम इस पर आगे टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये लोग अलग उद्देश्यों से आते हैं। क्या होना चाहिए या नहीं, यह अदालत तय नहीं करती। हमारी भूमिका न्यायिकता की है।' याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने इसे सीधे खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता का क्या था दावा

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व दाखिल करने की अनुमति दी है। इस मामले में याचिकाकर्ता का दावा था कि 2023 से मंदिर प्रशासन ने सामान्य भक्तों को गर्भगृह में जलाभिषेक और पूजा के लिए प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि वीआईपी, राजनेता, अधिकारी और प्रभावशाली व्यक्तियों को विशेष अनुमति दी जाती है। इससे सामान्य श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी व्यवस्थाएं मंदिर समिति या राज्य सरकार के दायरे में आती हैं, न कि न्यायालय के। पीठ में जस्टिस आर महादेवन और जोयमलया बागची भी शामिल थे।

यह फैसला मंदिर में वीआईपी संस्कृति के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों पर महत्वपूर्ण है, जहां लाखों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कोर्ट ने इस तरह की याचिकाओं को गंभीरता से लेने से इनकार करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाएं अदालतों के बजाय संबंधित प्राधिकरण तय करें।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Supreme Court Famous Temples Mahakaleshwar Temple
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।