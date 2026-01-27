'आप श्रद्धालु नहीं हैं, आगे टिप्पणी नहीं करना चाहता', मंदिर में दर्शन वाली याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

संक्षेप: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा, 'वे श्रद्धालु नहीं हैं। हम इस पर आगे टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये लोग अलग उद्देश्यों से आते हैं। क्या होना चाहिए या नहीं, यह अदालत तय नहीं करती। हमारी भूमिका न्यायिकता की है।'

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सामान्य और वीआईपी श्रद्धालुओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने मांग की थी कि गर्भगृह में दर्शन और पूजा-विधि के लिए सभी भक्तों को समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे याचिकाकर्ता सच्चे श्रद्धालु नहीं होते और अदालतें मंदिर की नीतियों या दिशानिर्देशों पर फैसला नहीं ले सकतीं।

मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, 'वे श्रद्धालु नहीं हैं। हम इस पर आगे टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये लोग अलग उद्देश्यों से आते हैं। क्या होना चाहिए या नहीं, यह अदालत तय नहीं करती। हमारी भूमिका न्यायिकता की है।' याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने इसे सीधे खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता का क्या था दावा

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व दाखिल करने की अनुमति दी है। इस मामले में याचिकाकर्ता का दावा था कि 2023 से मंदिर प्रशासन ने सामान्य भक्तों को गर्भगृह में जलाभिषेक और पूजा के लिए प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि वीआईपी, राजनेता, अधिकारी और प्रभावशाली व्यक्तियों को विशेष अनुमति दी जाती है। इससे सामान्य श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी व्यवस्थाएं मंदिर समिति या राज्य सरकार के दायरे में आती हैं, न कि न्यायालय के। पीठ में जस्टिस आर महादेवन और जोयमलया बागची भी शामिल थे।