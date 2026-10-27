सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को झटका, परोल बढ़ाने से कर दिया साफ इनकार; आज ही जाना होगा जेल
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की परोल बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उनकी 20 दिन की परोल मंगलवार को खत्म हो रही है। उन्हें जोधपुर जेल में शाम 5 बजे तक सरेंडर करना है।
आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उनकी 20 दिन की परोल आज यानी मंगलवार को खत्म हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए परोल बढ़ाने की याचिका फाइल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परोल बढ़ाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार शाम 5 बजे तक उन्हें जोधपुर जेल में सरेंडर करना होगा।
इससे पहले आसाराम ने बीमार पत्नी से मिलने जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज करदिया था। जस्टिस बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 85 वर्षीय आसाराम के वकील को जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। पीठ ने कहा कि आसाराम को जोधपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहले ही 26 अक्टूबर तक पैरोल दी हुई है।
आसाराम को जोधपुर और गांधीनगर में दर्ज दुष्कर्म के दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट दालत आसाराम की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें से एक गुजरात के मामले में अंतरिम जमानत के लिए थी, जबकि दूसरी जोधपुर में दर्ज मामले में उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील थी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आसाराम की अपील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि उसके आत्मसमर्पण करने के बाद अदालत ''कानून के एक स्पष्ट प्रश्न'' पर सुनवाई करेगी।
दवे ने दलील दी कि आसाराम को अन्य आरोपों में दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह आरोप बनता ही नहीं है।
17 नवंबर को होगी दूसरी परोल पर सुनवाई
पीठ ने आदेश में कहा, ''हमें पक्षकारों के वकीलों ने बताया है कि दोषी याचिकाकर्ता पैरोल पर है। उसे 20 दिन की पैरोल दी गई है।'' पीठ ने कहा, ''पैरोल की अवधि समाप्त होने और उसके आत्मसमर्पण करने के बाद हम इस अपील पर आगे सुनवाई करेंगे। मामले को 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।''
शुरुआत में दवे ने कहा कि राजस्थान के मामले में शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने नोटिस जारी किए थे और इस पीठ के समक्ष पहली बार अपील सूचीबद्ध हुई है। राजस्थान और गुजरात की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता को राजस्थान और गुजरात, दोनों राज्यों में दोषी ठहराया गया है। आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों से पैरोल के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
मेहता ने कहा कि इस याचिका को खारिज किए जाने के बाद आसाराम ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। मेहता ने बताया कि इसके बाद आसाराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की, जिस पर उसे 20 दिन की पैरोल दी गई।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें