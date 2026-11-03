सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगले ही दिन उड़ीं धज्जियां, खूब बिक रहे पटाखे; अब होगा ऐक्शन

सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों के बावजूद दिल्ली-NCR में पारंपरिक और बिना QR कोड वाले पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए।

नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखे बेचने की अनुमति मिलने की तय समय-सीमा से कुछ दिन पहले ही, दिवाली के मद्देनजर जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन के पास फेरीवाले 'ग्रीन पटाखे' बेच रहे हैं। (फोटो: राज के. राज / हिंदुस्तान टाइम्स)

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों और निर्देशों के बावजूद बाजारों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पटाखों की खुलेआम बिक्री को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स (HT) की रिपोर्ट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 3 नवंबर की HT रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बाजारों में हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। इनमें लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले पटाखों के साथ-साथ QR कोड वाले और बिना QR कोड वाले पटाखे भी शामिल हैं।

पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस मामले को देखने और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

दिल्ली के बाजारों में खुलेआम बिक रहे पटाखे HT की रिपोर्ट में 22 अक्टूबर और 2 नवंबर को दिल्ली के प्रमुख बाजारों में किए गए पड़ताल का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चांदनी चौक, सदर बाजार, शास्त्री नगर, सरोजिनी नगर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी समेत कई इलाकों में पटाखे खुलेआम बेचे जा रहे हैं।

दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले ‘ग्रीन क्रैकर्स’, ‘पॉल्यूशन फ्री’ और ‘जीरो पॉल्यूशन’ जैसे लेबल लगाकर पटाखे बेच रहे हैं। वहीं, पारंपरिक पटाखे भी ग्राहकों की मांग पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे पटाखों को कई बार छिपाकर रखे गए स्टॉक या आसपास के गोदामों से लाया जा रहा है।

QR कोड की अनिवार्यता का भी नहीं हो रहा पालन सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए हर डिब्बे पर उत्पाद से जुड़ा QR कोड अनिवार्य किया था, ताकि उसकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके। हालांकि, HT की पड़ताल में कई ऐसे पटाखों के डिब्बे मिले जिन पर QR कोड मौजूद नहीं था।

कुछ डिब्बों पर दिए गए QR कोड को स्कैन करने पर उत्पाद के प्रमाणन की जानकारी मिलने के बजाय ऑनलाइन कैटलॉग खुल रहे थे। इससे पटाखों की वास्तविक प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हो पा रही थी।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ दुकानदार पारंपरिक पटाखों को ग्राहकों की नजरों से छिपाकर रख रहे थे और मांग करने पर उन्हें बाहर निकाल रहे थे। चांदनी चौक में बड़े पटाखों की तलाश कर रहे एक ग्राहक को दुकानदार ने सदर बाजार जाने की सलाह दी और कहा कि वहां सब कुछ मिल जाएगा।

ऑनलाइन बिक्री पर रोक, फिर भी घर पहुंचाने के लिए ले रहे ऑर्डर HT की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय नियमों के बावजूद कई दुकानदार और विक्रेता निर्धारित बिक्री अवधि शुरू होने से पहले ही पटाखे बेच रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ विक्रेता पटाखों की होम डिलीवरी के लिए एडवांस ऑर्डर भी ले रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई है।

4 से 6 नवंबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की सीमित अवधि के लिए अनुमति दी थी। इसके तहत 4 से 6 नवंबर तक ही इनकी बिक्री की जा सकेगी।

कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए भी समय निर्धारित किया है। इसके मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। 9 नवंबर से फिर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी जिन्हें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से प्रमाणन प्राप्त है।

इनके अलावा बिक्री को लेकर कई अन्य शर्तें भी तय की गई हैं।

पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर की जा सकेगी।

ऑनलाइन माध्यम से पटाखे बेचने पर रोक रहेगी।

प्रत्येक पटाखे के डिब्बे पर उत्पाद से जुड़ा QR कोड होना अनिवार्य है।

QR कोड में निर्माता, NEERI पंजीकरण, PESO या जिला मजिस्ट्रेट का लाइसेंस, पटाखे की संरचना और परीक्षण प्रमाणपत्र की जानकारी होनी चाहिए।

पटाखों की लड़ियां (लड़ी या लारियां), बेरियम वाले पटाखे और CSIR-NEERI से मंजूरी नहीं पाने वाले पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जब्ती और मुकदमे का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अधिकारियों को अवैध और पारंपरिक पटाखों को जब्त करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश भी दिया था।

जिला प्रशासन और पुलिस को निर्धारित बिक्री केंद्रों की पहचान करने, गश्ती दल गठित करने और QR कोड की जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच और अनधिकृत पटाखों को जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कोर्ट ने निर्माताओं और कारोबारियों से पर्याप्त राशि बतौर सुरक्षा जमा कराने को भी कहा है। नियमों का उल्लंघन होने पर यह राशि जब्त की जा सकती है।

वहीं, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियों को दिवाली से पहले, दिवाली के दौरान और उसके बाद वायु गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। पटाखों के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का आकलन करने के लिए अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और दर्ज की गई मौतों से जुड़े आंकड़े भी जुटाने को कहा गया है।

2015 में दाखिल हुई थी पटाखों पर प्रतिबंध की याचिका दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़ा यह मामला साल 2015 में दाखिल एक याचिका से जुड़ा है। यह याचिका तीन नाबालिग बच्चों की ओर से दाखिल की गई थी। इनमें अर्जुन गोपाल भी शामिल थे। याचिका में पटाखों से बच्चों और अन्य संवेदनशील समूहों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।