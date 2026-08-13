सुभाष चंद्र बोस का कैसा मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया वकील? CJI सूर्यकांत से पड़ी तगड़ी डांट

वकील ने कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अलुल करते हुए कहा था कि राज्यसभा सांसद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। हालांकि SC ने इससे साफ इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज की नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ वकील पर भड़क गई। CJI ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि हर मामले में स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। CJI ने वकील से कहा कि अगर उसे टिप्पणियों से इतनी ही आपत्ति है तो वह अलग से याचिका दाखिल करें।

इससे पहले वकील ने कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। वकील ने आरोप लगाया था कि सांसद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। हालांकि CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि जब एक सक्षम वकील मौजूद है, तब खुद से संज्ञान लेने की क्या जरूरत है।

क्या बोले CJI सूर्यकांत? वकील की दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल किया, "आप स्वतः संज्ञान क्यों चाहते हैं? आप औपचारिक याचिका क्यों नहीं दाखिल कर सकते?" वकील ने तर्क दिया कि अदालत ने ज्यूडिशियरी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है और यह मामला भी उतना ही गंभीर है।

इस पर जवाब देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत हर मामले में स्वतः संज्ञान नहीं ले लेती। उन्होंने कहा, “स्वतः संज्ञान की कार्रवाई केवल वहीं की जाती है जहां कोई गंभीर सार्वजनिक विषय हो। उदाहरण के लिए पर्यावरण या जंगलों के मामले में जंगल खुद नहीं बोल सकते, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है और हम कार्रवाई करते हैं। समाज के वंचित, गरीब, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो अदालत नहीं आ सकते... लेकिन यहां तो एक सक्षम वकील मौजूद हैं। आप सब जानते हैं, फिर भी आप स्वतः संज्ञान क्यों चाहते हैं?”