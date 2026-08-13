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सुभाष चंद्र बोस का कैसा मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया वकील? CJI सूर्यकांत से पड़ी तगड़ी डांट

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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वकील ने कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अलुल करते हुए कहा था कि राज्यसभा सांसद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। हालांकि SC ने इससे साफ इनकार कर दिया।

CJI Supreme Court decline to initiate suo motu case
CJI सूर्यकांत से पड़ी तगड़ी डांट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज की नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ वकील पर भड़क गई। CJI ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि हर मामले में स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। CJI ने वकील से कहा कि अगर उसे टिप्पणियों से इतनी ही आपत्ति है तो वह अलग से याचिका दाखिल करें।

इससे पहले वकील ने कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। वकील ने आरोप लगाया था कि सांसद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। हालांकि CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि जब एक सक्षम वकील मौजूद है, तब खुद से संज्ञान लेने की क्या जरूरत है।

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क्या बोले CJI सूर्यकांत?

वकील की दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल किया, "आप स्वतः संज्ञान क्यों चाहते हैं? आप औपचारिक याचिका क्यों नहीं दाखिल कर सकते?" वकील ने तर्क दिया कि अदालत ने ज्यूडिशियरी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है और यह मामला भी उतना ही गंभीर है।

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इस पर जवाब देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत हर मामले में स्वतः संज्ञान नहीं ले लेती। उन्होंने कहा, “स्वतः संज्ञान की कार्रवाई केवल वहीं की जाती है जहां कोई गंभीर सार्वजनिक विषय हो। उदाहरण के लिए पर्यावरण या जंगलों के मामले में जंगल खुद नहीं बोल सकते, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है और हम कार्रवाई करते हैं। समाज के वंचित, गरीब, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो अदालत नहीं आ सकते... लेकिन यहां तो एक सक्षम वकील मौजूद हैं। आप सब जानते हैं, फिर भी आप स्वतः संज्ञान क्यों चाहते हैं?”

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जस्टिस जोयमाल्या बागची ने भी दिया साथ

वहीं जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा है कि वकील को याचिका दाखिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "चाहे स्वतः संज्ञान हो या याचिका, आपकी चिंता यह है कि कोई हेट स्पीच दे रहा है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उस पर लागू उचित प्रतिबंधों के सिद्धांतों के आधार पर इसकी जांच करनी होगी। इसलिए याचिका दाखिल करें।"

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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