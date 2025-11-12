Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court criticises police investigation in Nithari murder case find out what it said
निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच की आलोचना की, जानें क्या-क्या कहा?

निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच की आलोचना की, जानें क्या-क्या कहा?

संक्षेप: कोर्ट ने पुलिस जांच में कई खामियों के बारे में बताया है और कहा कि सबूत से यह साफ नहीं होता कि बिना किसी चिकित्सा प्रशिक्षण के एक अर्ध-शिक्षित घरेलू नौकर ने शवों के सटीक टुकड़े कर दिए।

Wed, 12 Nov 2025 02:57 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली से सटे नोएडा के निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए सुरिंदर कोली को बरी कर दिया और तत्काल रिहा करने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस जांच की आलोचना करते हुए कहा है कि कोली के खिलाफ सबूत फोरेंसिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोली का कथित कबूलनामा अविश्वसनीय है, क्योंकि वह 60 दिनों से ज्यादा समय तक बिना किसी कानूनी सहायता या मेडिकल जांच के हिरासत में रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिया टुडे के अनुसार, कोर्ट ने ने पाया कि कबूलनामा दर्ज करने वाले ट्रायल मजिस्ट्रेट ने हिरासत में संभवतः उसे यातना दिए जाने का संकेत दिया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कोली की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। वह साल 2006 से जेल में बंद है। कोर्ट ने कई खामियों को उजागर किया, जिनमें अपराध स्थल की सुरक्षा में देरी, विरोधाभासी रिमांड और बरामदगी के कागजात, समय पर मेडिकल जांच का अभाव और अधूरे फोरेंसिक दस्तावेज शामिल हैं।

अदालत ने पुलिस जांच में कई खामियों के बारे में बताया है और कहा कि सबूत से यह साफ नहीं होता कि बिना किसी चिकित्सा प्रशिक्षण के एक अर्ध-शिक्षित घरेलू नौकर ने शवों के सटीक टुकड़े कर दिए और कहा कि घर के बाहर मिले चाकू, कुल्हाड़ी और मानव अवशेषों का कोली से कोई स्वीकार्य संबंध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच करने वाली पुलिस घर और आस-पड़ोस के मुख्य गवाहों से पूछताछ करने या फिर जरूरी सुरागों का पता लगाने में भी विफल रही। फोरेंसिक जांच से पता चला कि मकान डी-5 में कथित अपराधों के अनुरूप कोई इंसानी खून के धब्बे या अवशेष नहीं थे।

बता दें कि जस्टिस नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा , "याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तत्काल रिहा किया जाए।" कोली को 15 साल की लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे शीर्ष न्यायालय ने 2011 में बरकरार रखा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2023 में निठारी से जुड़े 12 अन्य मामलों में निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सज़ा को पलटते हुए उसे बरी करने के बाद कोली ने फिर से अदालत का रुख किया। उच्च न्यायालय ने सह-आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी दो मामलों में बरी कर दिया था।

शीर्ष न्यायालय ने गत सात अक्टूबर को सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वर्तमान मामले में कोली की दोषसिद्धि मुख्य रूप से एक बयान और रसोई के चाकू की कथित बरामदगी पर आधारित प्रतीत होती है, खासकर जब अन्य संबंधित मामलों में सबूत पुष्ट नहीं हुए थे। निठारी कांड दिसंबर 2006 में उस समय सामने आया जब नोएडा के निठारी गांव में पंढेर के आवास के पास एक नाले में मानव अवशेष पाए गए। जांच में नाबालिगों और युवतियों के लापता होने और हत्याओं की एक श्रृंखला सामने आई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच अपने हाथ में ली और कोली पर हत्या, बलात्कार, अपहरण और सबूत नष्ट करने से जुड़े कई मामलों में आरोप लगाए, जबकि पंढेर पर अनैतिक तस्करी के एक अलग मामले में आरोप लगाए गए। कोली को 10 से ज्यादा मामलों में दोषी ठहराया गया और उनमें से कई में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। वर्ष 2014 में शीर्ष न्यायालय ने उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, हालांकि बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी दया याचिका के निपटारे में देरी के कारण उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। पिछले साल अक्टूबर में उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद पीड़ितों के परिवारों और सीबीआई ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया, जिसने 31 जुलाई को उनकी अपील खारिज कर दी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Noida News Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।