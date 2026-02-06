Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court cracks down on states over appointments of acting DGP instead of regular
UPSC को इंतजार कराया तो खैर नहीं, राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा; इस बात पर भड़का

संक्षेप:

पीठ ने प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में कई राज्यों की ओर से अत्यधिक देरी के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्त की गई चिंता का पूरी तरह से समर्थन किया। पढ़ें पूरी खबर।

Feb 06, 2026 09:44 am ISTNisarg Dixit हिन्दुस्तान टीम
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ राज्यों में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) के चलन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कई राज्य सरकारों द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए ‌संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) को प्रस्ताव भेजने में देरी पर संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI) और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्यों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए UPSC को प्रस्ताव भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने UPSC को डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए राज्यों को रिमाइंडर भेजने का अधिकार दिया। पीठ ने साफ कहा है कि यदि रिमाइंडर भेजने के बाद भी कोई राज्य प्रस्ताव नहीं भेजता है तो UPSC ऐसे राज्यों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

UPSC का किया समर्थन

पीठ ने प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में कई राज्यों की ओर से अत्यधिक देरी के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्त की गई चिंता का पूरी तरह से समर्थन किया। पुलिस सुधारों से संबंधित प्रकाश सिंह मामले में, शीर्ष अदालत ने दिशा-निर्देश जारी किए थे, ‌जिसमें UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से डीजीपी के चयन को अनिवार्य किया गया था और उनके लिए दो साल का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया था।

UPSC ने क्या कहा

इससे पहले, UPSC की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव भेजने में देरी से योग्य और वरिष्ठ अधिकारियों को डीजीपी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित किया जाता है। आयोग ने कहा कि कई राज्य शीर्ष अदालत के निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में देरी करते रहते हैं और नियमित नियुक्ति के बजाय कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति करके एक तदर्थ व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही थी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ‘प्रकाश सिंह मामले में जारी दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम UPSC को सबसे पहले राज्य सरकारों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए ध्यान दिलाने के लिए अधिकृत करते हैं। साथ ही कहा कि यदि ध्यान दिलाए जाने के बाद भी यदि राज्यों द्वारा समय पर प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है, तो UPSC प्रकाश सिंह मामले में उसके समक्ष एक आवेदन दायर करे।

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के 9 जनवरी के फैसले के खिलाफ UPSC की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब शीर्ष अदालत ने UPSC को तेलंगाना के लिए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए एक बैठक बुलाने और सिफारिश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। तेलंगाना में 2017 से कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक कार्यरत हैं।

