ब्लड रिलेशन में शादी करने पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्लड रिलेशन में शादी को लेकर उठाए जाने वाले कदम पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने ब्लड रिलेशन में होने वाली शादियों पर चिंता जताई है।
नजदीकी खून के रिश्ते में शादी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने करीबी रिश्ते में शादी करने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह करने से नुकसान होता है और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। दरअसल बेंगलुरु की रहने वाली एक दृष्टिबाधित स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उसके माता-पिता रक्त संबंधी हैं। उन दोनों की वजह से उसे जन्मजात अनवांशिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट इस तरह की शादियों पर रोक नहीं लगा सकता है। हालांकि इसको लेकर कानून बनाया जा सकता है और वह संसद के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए पुछा है कि क्या इस तरह की शादियां रोकने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने माना, रक्त संबंधियों से शादी करने पर होती है परेशानी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी किससे करना है यह तो किसी की भी निजी पसंद होती है। कोर्ट इसपर रोक नहीं लगा सकता । लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करीबी रक्त संबंधियों से शादी करने पर सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में या तो रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए या फिर लोगों को जागरूकर करना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दक्षिण के राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी का प्रचलन ज्यादा है। इस तरह की लगभग 30 फीसदी शादियां होती हैं। इस वजह से सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी होती रहती हैं। इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस बात को लेकर आंगनवाड़ी या फिर पंचायत के स्तर पर जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच और कारण को लोगों के सामने रखा जाना चाहिए।
मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस तरह की शादियों को मान्यता
आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी संबंधियों के बीच शादी को मंजूरी है। हालांकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में कुछ रिश्तों में शादी करने पर रोक है। हालांकि इसको लेकर कोई बहुत कड़ा कानून नहीं है।
ऐडवोकेट अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से फाइल की गई याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देकर बतया कि ब्लड रिलेशन में शादियां करने पर बच्चों में विकृतियां आ सकती हैं। ऐसे मामलों में जन्मजात विकृति, अंधा या बहरा होना, विकास में कमी, विकलांगता, शिशुओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें