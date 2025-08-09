बांके बिहारी मंदिर की देखरेख के लिए SC ने बना दी कमेटी, पूर्व हाईकोर्ट जज करेंगे अध्यक्षता

सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की योजना बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए कमेटी को आवश्यक भूमि की खरीद के लिए निजी तौर पर बातचीत करने की अनुमति दी गई है।

वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की है, जो मंदिर के रोजमर्रा के संचालन और प्रबंधन की निगरानी करेगी। यह आदेश उस समय आया जब अदालत ने 'उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025' के तहत गठित राज्य सरकार की कमेटी के संचालन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट निर्णय देगा। तब तक मंदिर का संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित यह कमेटी ही संभालेगी।

कमेटी में कौन-कौन होगा? अध्यक्ष – न्यायमूर्ति अशोक कुमार (पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट जज)

सदस्य – मुकेश मिश्रा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यूपी न्यायपालिका)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा

मुंसिफ/सिविल जज, मथुरा

जिलाधिकारी, मथुरा (सदस्य-सचिव)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा

नगर आयुक्त, मथुरा

उपाध्यक्ष, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण

एक प्रसिद्ध वास्तुकार (अध्यक्ष द्वारा नियुक्त)

एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) का एक प्रतिनिधि

दोनों गोस्वामी समूहों से दो-दो सदस्य वेतन और सुविधाएं न्यायमूर्ति अशोक कुमार को अध्यक्ष के रूप में रु. 2 लाख प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जो मंदिर कोष से दिया जाएगा। उन्हें सचिवालय, परिवहन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। मुकेश मिश्रा को 1 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि मंदिर के पिछले अस्थायी प्रबंधन पूरी तरह निष्क्रिय और अप्रभावी रहे हैं। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "हमने पाया कि मंदिर को सैकड़ों करोड़ रुपये के दान मिलने के बावजूद श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। गोस्वामी शैबायत गुटों में आपसी विवाद और मुकदमेबाजी ने प्रशासनिक ठहराव को और बढ़ाया है।" पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि चार गोस्वामी प्रतिनिधियों को छोड़कर कोई अन्य गोस्वामी या सेवायत मंदिर के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय पूजा, सेवा और प्रसाद वितरण की प्रक्रिया में।

विकास कार्य और सुविधाएं कमेटी को मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए आवश्यक भूमि का निजी समझौते से क्रय किया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करेगी। श्रद्धालुओं के लिए साफ पीने का पानी, कार्यशील शौचालय, पर्याप्त आश्रय, बैठने की जगह, भीड़ प्रबंधन के लिए अलग कॉरिडोर, और बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था अनिवार्य होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक वर्ष में अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर फैसला देने का अनुरोध। 15 मई 2025 के उस फैसले को वापस लिया गया, जिसमें राज्य को मंदिर कोष का उपयोग वृंदावन कॉरिडोर विकास परियोजना में करने की अनुमति दी गई थी।

बांके बिहारी मंदिर पर अध्यादेश याचिकाओं पर फैसला आने तक लंबित रहेगा: न्यायालय एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश तब तक लंबित रहेगा, जब तक उच्च न्यायालय इसकी संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं कर लेता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 को चुनौती देने वाली और वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की राज्य की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी देने वाले 15 मई के आदेश को वापस लेने संबंधी याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पीठ ने कहा कि वह समन्वय पीठ के 15 मई के उस आदेश में संशोधन करेगी, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए ‘होल्डिंग एरिया’ विकसित करने के वास्ते देवता के नाम पर पांच एकड़ भूमि अधिग्रहण करने को लेकर मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा, ‘‘हम इस अध्यादेश को तब तक स्थगित रखेंगे, जब तक उच्च न्यायालय इसकी वैधता पर निर्णय नहीं देता। अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिकाएं भी उच्च न्यायालय को भेजी जाएंगी।’’