दृष्टिबाधित बेटे और बुजुर्ग मां की गरीबी देख पसीजा SC का दिल, कहां गईं सरकारी योजनाएं

कोर्ट ने दृष्टिबाधित जपा भुएं को पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में शामिल करने का आदेश दिया, ताकि वे अन्य दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी अधिकारों और पात्रताओं के बारे में जागरूक बना सकें। न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय भी दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा की बुजुर्ग महिला और उनके दृष्टिबाधित बेटे को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। चीफ जस्टिस एस. सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें गरीबी में रह रहे दिव्यांग नागरिकों की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोर्ट ने जोर दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविकता में गरिमामय जीवन प्रदान करना जरूरी है। जपा भुएं जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं और उनकी मां राधिका भुएं की दयनीय स्थिति है। अदालत ने इस पर गहरी चिंता जताई।

राधिका भुएं और उनका बेटा ओडिशा के सुबर्णपुर जिले में रहते हैं। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। वे एक जर्जर मकान में रह रहे हैं, जहां दीवारें दरक रही हैं और छत किसी भी समय गिरने का खतरा पैदा करती है। यह जगह ही उनका रसोईघर, सोने और रहने का स्थान है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं होने के बावजूद परिवार को केवल न्यूनतम पेंशन और सीमित खाद्य सहायता मिल रही है, जो बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। आवास योजनाओं से बार-बार आवेदन के बावजूद उन्हें बाहर रखा गया, जो कोर्ट की जांच का मुख्य मुद्दा है।

अदालत ने अपने फैसले में क्या दिया निर्देश अदालत ने राधिका भुएं को वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की जानकारी मांगी है। साथ ही दृष्टिबाधित बेटे को मिलने वाले लाभों की भी रिपोर्ट तलब की गई है। ओडिशा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलें, उनकी स्थिति का जायजा लें और सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कोर्ट ने एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिसमें रहने की स्थिति, पात्रताएं और अतिरिक्त सहायता की जरूरतों का उल्लेख हो। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या मां को किसी आवास योजना के तहत अलग मकान मिल सकता है।