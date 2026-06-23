मुसीबतों का पिटारा नहीं खोलना चाहते... जजों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जजों के चयन की प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा और RTI के दायरे से बाहर है। सिर्फ सीनियर होने से पदोन्नति का हक नहीं मिलता।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम व्यवस्था देते हुए साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा संवैधानिक अदालतों के जजों के चयन की प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह चयन प्रक्रिया सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत भी नहीं आती है।
क्या था पूरा मामला?
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने हिमाचल प्रदेश के सीनियर ज्यूडिशियल ऑफिसर अरविंद मल्होत्रा की एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मल्होत्रा का आरोप था कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें हाईकोर्ट के जज के रूप में उनकी पदोन्नति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने को कहा गया था।
इस पर बेंच ने दो टूक कहा, "हम कोई पेंडोरा बॉक्स (मुसीबतों का पिटारा) नहीं खोलना चाहते। हम कॉलेजियम के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।" अदालत ने इशारा किया कि कुछ उम्मीदवारों को चुनने और उनके नाम की सिफारिश करने से पहले सैकड़ों उम्मीदवारों को बातचीत के लिए बुलाया जाता है।
केवल सीनियारिटी के आधार पर प्रमोशन का हक नहीं
सुनवाई के दौरान मल्होत्रा के वकील बलबीर सिंह ने दलील दी कि 6 सितंबर 2024 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस (CJ) के उस एकतरफा फैसले को नामंजूर कर दिया था जिसमें मल्होत्रा सहित दो वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की उम्मीदवारी को नजरअंदाज किया गया था। वकील ने कहा कि चयन कॉलेजियम द्वारा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए था, न कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्तिगत रूप से।
जब मल्होत्रा ने यह शिकायत की कि उनसे जूनियर न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति के लिए रिकमेंड किया गया है, तो बेंच ने स्पष्ट किया, "यह कॉलेजियम द्वारा आंकी गई सूटेबिलिटी का सवाल है। किसी जूनियर अधिकारी की सिफारिश किए जाने से किसी व्यक्ति को रिट याचिका के जरिए चुनौती देने का अधिकार नहीं मिल जाता। महज वरिष्ठता के कारण कोई पदोन्नति का हकदार नहीं हो जाता।" बेंच ने आगे कहा कि कॉलेजियम का फैसला उसकी अपनी संतुष्टि पर आधारित होता है और न तो हाईकोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठा सकते हैं।
'आप युवा हैं, थोड़ा इंतजार करें'
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जून को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर विचार करने और अनुशंसित लोगों से बातचीत करने के बाद तीन न्यायिक अधिकारियों- चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जायसवाल को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी थी।
मल्होत्रा के मामले में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस बागची की बेंच ने उन्हें एक सलाह भी दी। बेंच ने कहा, "आप युवा हैं और आपको इंतजार करना चाहिए।" अदालत ने मल्होत्रा को यह छूट जरूर दी कि वे पेंडिंग इंक्वायरी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं।
बेंच ने साफ किया कि हाईकोर्ट और सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश को मंजूरी दी गई है। बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, "एक बार जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इसे मंजूरी दे देता है, तो हम न्यायिक पक्ष में इसके सही या गलत होने पर कोई दखल नहीं दे सकते।"
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें