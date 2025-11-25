बोलने की आजादी को मजबूत करने की जरूरत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा क्यों कहा

संक्षेप: CJI ने कहा, 'संविधान न केवल स्वतंत्र समाज की कल्पना करता है, बल्कि सम्मानजनक समाज की भी। जब हम यह भूल जाते हैं कि कर्तव्य अधिकारों का अभिन्न अंग हैं, तो हम लोकतंत्र को कार्यशील रखने वाले संतुलन को बिगाड़ देते हैं।'

देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे मूल्यवान अधिकारों में से एक बताया है। उन्होंने इसे और मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने सार्वजनिक विमर्श में जिम्मेदारी, सटीकता और सम्मान सुनिश्चित करने वाले एक ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'यह स्वतंत्र भाषण नहीं है जो गरिमा या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग और हमारे उपायों की अक्षमता ही इसका कारण बनती है।'

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार एक समान रूप से अहम दायित्व के साथ आता है। इसे नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के तहत तरीके से प्रयोग करना है। टीओआई से बातचीत में उन्होंने कहा, 'संविधान न केवल स्वतंत्र समाज की कल्पना करता है, बल्कि एक सम्मानजनक और सामंजस्यपूर्ण समाज की भी। जब हम यह भूल जाते हैं कि कर्तव्य अधिकारों का अभिन्न अंग हैं, तो हम लोकतंत्र को कार्यशील रखने वाले संतुलन को बिगाड़ देते हैं।'

बराबर मौकों के सवाल पर क्या बोले धनी, प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों का प्रतिनिधित्व सीनियर वकील करते हैं। क्या वे सुप्रीम कोर्ट से सामान्य वादियों की तुलना में अधिक समय प्राप्त करते हैं? इस सवाल पर सीजेआई ने कहा, ‘देश के सभी अदालतों का मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए, चाहे उनकी स्थिति, पेशा या प्रतिनिधित्व कुछ भी हो।’ अनुच्छेद 370 के फैसले और पेगासस जांच के लिए प्रसिद्ध न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के नए सीजेआई के रूप में सोमवार को शपथ ली।