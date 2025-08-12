ऐसे तो हर कैदी जेल में ही मरेगा; उम्रकैद पर SC का बड़ा फैसला, रिहा होगा नीतीश कटारा का कातिल

बेंच ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी आदेश की भी जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसे आदेश की जरूरत उन केसों में ही होती है, जब पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा मिली हो। तब अपील की जा सकती है कि एक निश्चित अवधि की सजा काटने के बाद अब दोषी को रिहा कर दिया जाए।

देश के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि उसने 20 साल की सजा पूरी कर ली है। बेंच ने मंगलवार को कहा कि सुखदेव पहलवान को निश्चित समय के लिए उम्र कैद की सजा मिली थी। अब उसने 20 साल की अवधि पूरी कर ली है तो फिर उसे रिहा कर देना चाहिए। यही नहीं बेंच ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी आदेश की भी जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसे आदेश की जरूरत उन केसों में ही होती है, जब पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा मिली हो। तब अपील की जा सकती है कि एक निश्चित अवधि की सजा काटने के बाद अब दोषी को रिहा कर दिया जाए।

इसके साथ ही अदालत ने उन दोषियों को लेकर भी चिंता जताई, जो सजा पूरी होने के बाद भी जेल में ही बंद हैं। बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने भी अपनी सजा पूरी कर ली है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। बेंच ने कहा कि यदि ऐसा ही रवैया रहा तो फिर दोषी जेल में ही मरेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जेल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए यह बात कही। बेंच ने 29 जुलाई को ही सुखदेव पहलवान उर्फ सुखदेव यादव को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सजा समीक्षा बोर्ड ने उसके आचरण का हवाला देते हुए रिहाई को टाल दिया था।

सुखदेव यादव की 20 साल की उम्रकैद की सजा मार्च में ही पूरी हो चुकी है। इस पर सुखदेव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उसे तीन महीने की फरलो दी थी, जब तक मामले पर फैसला नहीं होता, तब तक जेल से बाहर रह सकते हो। अपने फैसले में अदालत ने पुराने आदेश को नजरअंदाज करने के लिए सजा समीक्षा बोर्ड को भी फटकार लगाई। बेंच ने सीधा सवाल किया कि आखिर आपका यह कैसा बर्ताव है। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने कहा कि सुखदेव पहलवान ऑटोमेटिक रिहा नहीं हो सकता।