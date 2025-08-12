supreme court big verdict immediate release who completed fixed life imprisonment ऐसे तो हर कैदी जेल में ही मरेगा; उम्रकैद पर SC का बड़ा फैसला, रिहा होगा नीतीश कटारा का कातिल, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newssupreme court big verdict immediate release who completed fixed life imprisonment

ऐसे तो हर कैदी जेल में ही मरेगा; उम्रकैद पर SC का बड़ा फैसला, रिहा होगा नीतीश कटारा का कातिल

बेंच ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी आदेश की भी जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसे आदेश की जरूरत उन केसों में ही होती है, जब पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा मिली हो। तब अपील की जा सकती है कि एक निश्चित अवधि की सजा काटने के बाद अब दोषी को रिहा कर दिया जाए।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 12:03 PM
share Share
Follow Us on
ऐसे तो हर कैदी जेल में ही मरेगा; उम्रकैद पर SC का बड़ा फैसला, रिहा होगा नीतीश कटारा का कातिल

देश के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि उसने 20 साल की सजा पूरी कर ली है। बेंच ने मंगलवार को कहा कि सुखदेव पहलवान को निश्चित समय के लिए उम्र कैद की सजा मिली थी। अब उसने 20 साल की अवधि पूरी कर ली है तो फिर उसे रिहा कर देना चाहिए। यही नहीं बेंच ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी आदेश की भी जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसे आदेश की जरूरत उन केसों में ही होती है, जब पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा मिली हो। तब अपील की जा सकती है कि एक निश्चित अवधि की सजा काटने के बाद अब दोषी को रिहा कर दिया जाए।

इसके साथ ही अदालत ने उन दोषियों को लेकर भी चिंता जताई, जो सजा पूरी होने के बाद भी जेल में ही बंद हैं। बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने भी अपनी सजा पूरी कर ली है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। बेंच ने कहा कि यदि ऐसा ही रवैया रहा तो फिर दोषी जेल में ही मरेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जेल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए यह बात कही। बेंच ने 29 जुलाई को ही सुखदेव पहलवान उर्फ सुखदेव यादव को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सजा समीक्षा बोर्ड ने उसके आचरण का हवाला देते हुए रिहाई को टाल दिया था।

सुखदेव यादव की 20 साल की उम्रकैद की सजा मार्च में ही पूरी हो चुकी है। इस पर सुखदेव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उसे तीन महीने की फरलो दी थी, जब तक मामले पर फैसला नहीं होता, तब तक जेल से बाहर रह सकते हो। अपने फैसले में अदालत ने पुराने आदेश को नजरअंदाज करने के लिए सजा समीक्षा बोर्ड को भी फटकार लगाई। बेंच ने सीधा सवाल किया कि आखिर आपका यह कैसा बर्ताव है। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने कहा कि सुखदेव पहलवान ऑटोमेटिक रिहा नहीं हो सकता।

उनका कहना था कि उम्र कैद का मतलब है कि बची हुई सामान्य जिंदगी कैद में ही गुजरेगी। वहीं सुखदेव के वकील सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि लिखित आदेश था कि 20 साल की उम्रकैद दी जाती है। उस आदेश के अनुसार 9 मार्च को सजा की अवधि पूरी हो गई है। अब सुखदेव पहलवान की रिहाई रोकने के लिए कोई और दलील नहीं दी जा सकती।