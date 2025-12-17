दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण रोकने के उपाय पूरी तरह फेल, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात

संक्षेप: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वायु प्रदूषण का संकट हर साल होता है, और ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग-टर्म प्लान बनाने और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 12 अगस्त के आदेश में बदलाव भी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़े प्रदूषण पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा अब तक उठाए गए कदम पूरी तरह से फेल रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि प्रदूषण में किसी भी सार्थक कमी के लिए तदर्थ प्रतिक्रियाओं के बजाय व्यापक और दीर्घकालिक योजना की जरूरत होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली सरकार के स्कूलों को बंद करने या स्कूलों के हाइब्रिड मॉडल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, "ये शॉर्ट-टर्म उपाय सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को अस्थायी सुरक्षा देने के लिए हैं। ये पूरी तरह से अंतरिम पॉलिसी फैसले हैं। ज्यादा से ज्यादा, इन्हें छुट्टियों का विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में स्कूल वैसे भी 10 से 15 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं।"

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वायु प्रदूषण का संकट हर साल होता है, और ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग-टर्म प्लान बनाने और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 12 अगस्त के आदेश में बदलाव किया, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गाड़ी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।