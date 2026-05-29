फैसलों में देरी पर भड़का SC! हाईकोर्ट्स के लिए जारी किए 10 कड़े नियम, 3 महीने का दिया समय
फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के लिए 10 बड़े निर्देश जारी किए हैं। SC ने कहा कि सुरक्षित फैसला 3 महीने में सुनाना होगा और जमानत पर 1 दिन में ऑर्डर देना होगा। पूरी गाइडलाइन पढ़ें।
देशभर के हाईकोर्ट में फैसले सुनाए जाने में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को एक अहम आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के अधिकतम तीन महीने के भीतर उसे अनिवार्य रूप से सुना दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में यह समयसीमा और भी तेज होनी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देश भर के सभी उच्च न्यायालयों के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं। इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य अदालती फैसलों के सुनाए जाने में होने वाली लंबी देरी को रोकना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।
मुख्य दिशा-निर्देश क्या हैं?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन एम पंचोली की पीठ ने कई हाई कोर्ट्स में फैसले सुनाए जाने में हो रही लगातार देरी पर चिंता जताते हुए ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।
क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के 10 अहम निर्देश?
सुप्रीम कोर्ट ने न्याय में देरी को खत्म करने के लिए ये 10 बड़े निर्देश दिए हैं:
- 3 महीने की डेडलाइन: हाई कोर्ट में किसी मामले का फैसला सुरक्षित रखने के तीन महीने के भीतर उसे सुनाना अनिवार्य है।
- जमानत पर तुरंत फैसला: बेल एप्लीकेशन पर आदेश उसी दिन या अगले दिन आ जाना चाहिए।
- जेल प्रशासन को सूचना: जमानत का आदेश सुनाए जाने वाले दिन ही उसकी सूचना तुरंत जेल अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए।
- कैदियों की रिहाई: विचाराधीन कैदियों (Undertrials) को जमानत मिलने वाले दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा कर दिया जाए।
- ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी: ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों में अनुपालन की जानकारी संबंधित हाई कोर्ट को देनी होगी।
- 7 दिन में वेबसाइट पर फैसला: खुली अदालत में फैसले का मुख्य (ऑपरेटिव) हिस्सा सुनाना पर्याप्त है, लेकिन कारणों के साथ विस्तृत जजमेंट 7 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए।
- वेबसाइट में बदलाव: इन दिशानिर्देशों के पालन के लिए सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को अपनी कोर्ट की वेबसाइट्स में जरूरी बदलाव करने होंगे।
- 3 महीने में फैसला नहीं आने पर क्या?: यदि 3 महीने में जजमेंट नहीं आता है, तो रजिस्ट्रार जनरल मामले को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता, तो मामला दूसरी बेंच को सौंप दिया जाएगा।
- विस्तृत कारण अपलोड न होने पर विकल्प: यदि ऑपरेटिव हिस्सा सुनाए जाने के 15 दिनों के भीतर विस्तृत कारण अपलोड नहीं होते हैं, तो इसके लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है। 30 दिनों तक अपलोड नहीं होने पर केस वापस लेकर दूसरी बेंच में भेजने का आवेदन किया जा सकता है।
- वेबसाइट पर दिखेगी तारीख: बहस पूरी होने के बाद, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 'फैसला सुरक्षित' रखने की तारीख स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए।
सीजेआई ने कहा- जजों पर कोई लांछन नहीं
ये निर्देश जारी करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया कि ये दिशा-निर्देश किसी विशेष जज या अदालत पर कोई आरोप नहीं हैं। सीजेआई ने अपने हाई कोर्ट जज (पंजाब और हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट) के अनुभव को साझा करते हुए कहा, "अपने 15 साल के कार्यकाल में हमने कभी ऐसा नहीं किया कि कोई फैसला सुरक्षित रखा हो और 3 महीने के भीतर उसे न सुनाया हो।"
क्या था पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट 'पीला पाहन बनाम झारखंड राज्य' मामले की सुनवाई कर रहा था। इसमें झारखंड हाई कोर्ट के एक फैसले को वेबसाइट पर अपलोड करने में हुई देरी की शिकायत की गई थी। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 में ही फैसला सुना दिया था, लेकिन उसे न तो वेबसाइट पर अपलोड किया गया और न ही वकील को दिया गया।
कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि न्याय की कीमत पर फैसले में देरी की ऐसी प्रथाओं को अब खत्म होना चाहिए। इससे पहले, नवंबर 2025 में भी शीर्ष अदालत ने सभी हाई कोर्ट्स को अपने फैसलों की समयसीमा (फैसला सुरक्षित रखने, सुनाने और अपलोड करने की तारीख) पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात की निगरानी कर रहा है कि प्रमाणित प्रतियों में ये तीनों अहम तारीखें अनिवार्य रूप से दर्ज हों।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें