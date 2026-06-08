सहमति से सेक्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चागोस द्वीप खरीदना चाहते हैं ट्रंप; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध उनके चरित्र पर कोई कलंक नहीं लगाते। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंद महासागर में भारत के बेहद करीब स्थित रणनीतिक द्वीप समूह 'चागोस' को मॉरीशस से खरीदने की बड़ी योजना बना रहे हैं।

Top News Today: देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कहा है कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध उनके चरित्र पर कोई कलंक नहीं लगाते। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्ते किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में नकारात्मक राय बनाने का आधार नहीं बन सकते। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप समूह खरीदने की योजना बनाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस से खरीदने के लिए तैयार है और इसके लिए भारी राशि चुकाने को भी इच्छुक है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

शादी से पहले सहमति से शारीरिक संबंध चरित्र पर धब्बा नहीं देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध किसी भी पक्ष के चरित्र पर काला धब्बा नहीं माने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे रिश्ते किसी व्यक्ति के चरित्र को संदिग्ध ठहराने का आधार नहीं हो सकते। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने टिप्पणी की कि हर रिश्ता शादी में बदलना जरूरी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई रिश्ता विवाह में नहीं परिवर्तित हुआ, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया। पढ़ें पूरी खबर...

असम में 12 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को नवनियुक्त 12 मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। मुख्यमंत्री ने गृह, राजनीतिक, लोक निर्माण, विद्युत तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अपने पास रखे हैं। रानोज पेगू को शिक्षा विभाग, अशोक सिंघल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, बिमल बोराह को सांस्कृतिक मामले, उद्योग-वाणिज्य और एक्ट ईस्ट नीति विभाग तथा जयंता मल्ला बरुआ को वित्त विभाग सौंपा गया है। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान-इजरायल तनाव के बीच भारत का अलर्ट पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान और इजरायल के बीच नए हमलों के बाद भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें तथा वहां यात्रा न करें। दूतावास ने कहा है कि क्षेत्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को ईरान से तुरंत निकलने की सलाह दी जाती है। पढ़ें पूरी खबर...