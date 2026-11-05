उनका टाइम शुरू होता है तब, जब... हिरासत और गिरफ्तारी पर SC ने सुना दिया बड़ा फैसला, जज ने याद दिलाया 'भागलपुर कांड'

पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पेश किए गए व्यक्ति के मामले में यह भी जांचना चाहिए कि क्या हिरासत की अवधि भले ही वह 24 घंटे के भीतर हो, मामले की परिस्थितियों के हिसाब से 'उचित' मानी जा सकने वाली अवधि से अधिक तो नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (05 नवंबर) को कहा कि हिरासत में होने वाली हिंसा मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे गंभीर रूपों में से एक है और यह देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, जिसे न्यायिक रूप से भी स्वीकार किया गया है। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की हमेशा से कोशिश रही है कि हिरासत में होने वाली हिंसा को खत्म किया जाए। पीठ ने ये टिप्पणियां अपने उस फैसले में कीं, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा उस पल से शुरू हो जाती है, जब उसे हिरासत में लिया जाता है, न कि उस समय से, जब पुलिस औपचारिक रूप से गिरफ्तार करती है।

पीठ ने कहा, "हिरासत में होने वाली हिंसा हमारे देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है और इसे न्यायिक रूप से भी स्वीकार किया गया है। यह अदालत पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को लेकर लगातार चिंतित है।" उसने कहा, ''इसलिए यह स्पष्ट है कि इस अदालत का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि पूछताछ के दौरान हिरासत में कोई हिंसा न हो, क्योंकि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे बुरे रूपों में से एक है।''

टाइम तब से शुरू होगा जब से… कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “अनुच्छेद 22 के तहत (मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए) 24 घंटे की समय-सीमा उस तारीख और समय से शुरू होगी जब व्यक्ति को हिरासत में लिया गया हो, यानी जब उसकी स्वतंत्रता पर रोक लग गई हो, न कि उसकी औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाना चाहिए।”

यात्रा समय घटाया जा सकता है हालांकि, पीठ ने कहा कि 24 घंटे की समय-सीमा की गणना करते समय, गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुँचने में लगने वाले आवश्यक समय को छोड़कर, किसी अन्य समय को इसमें से नहीं घटाया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि 'आर्यमा पटनायक' मामले में उड़ीसा हाई कोर्ट, 'कन्नन' मामले में मद्रास हाई कोर्ट और 'अरुण के. थॉमस' मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले, अनुच्छेद 22(2) की व्याख्या के संबंध में सही कानूनी स्थिति नहीं बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी को न केवल अनुच्छेद 22(2) द्वारा अनिवार्य 24 घंटे की समय-सीमा का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि BNSS की धारा 58 के तहत मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हिरासत की अवधि 24 घंटे के भीतर भी 'उचित समय' से अधिक न हो।

तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाना चाहिए कोर्ट ने टिप्पणी की कि मजिस्ट्रेट का भी यह कर्तव्य है कि जब किसी व्यक्ति को उनके सामने पेश किया जाए, तो वे उस व्यक्ति की हिरासत की वास्तविक तारीख और समय (जब उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगी थी) को दर्ज करें। साथ ही, वे यह जांचें कि क्या हिरासत के उस समय से 24 घंटे की समय-सीमा का पालन किया गया है या नहीं। यदि 24 घंटे की समय-सीमा का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाना चाहिए।

भागलपुर कांड की दिलाई याद सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बिहार के भागलपुर जेल की 1979-80 की उन भयावह घटनाओं के सिलसिले में की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया, जिनमें कैदियों को अंधा कर दिया गया था। उसने कहा कि बिना रिमांड के हिरासत में रखने पर रोक लगाने वाले प्रावधान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच पर नजर रखने में सक्षम बनाते हैं। बता दें कि भागलपुर में पुलिस ने अक्टूबर 1979 से जुलाई 1980 के बीच मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करते हुए कई विचाराधीन कैदियों को अंधा कर दिया था।

पुलिस हिरासत में यातना चिंताजनक सर्वोच्च न्यायालय ने 'डीके बसु' मामले का भी जिक्र किया, जिसमें उसने गिरफ्तारी के समय अमल में लाए जाने वाले कुछ खास दिशा-निर्देश तय किए थे। पीठ ने कहा, ''इसी तरह, 'डीके बसु' मामले में अदालत ने देश में हिरासत के दौरान होने वाली हिंसा और पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग की व्यापकता को स्वीकार किया। अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद पुलिस हिरासत में यातना और मौत की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं।''