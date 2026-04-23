दूरगामी नतीजे होंगे, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है; बंगाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
सॉलिसिटर जनरल ने साफ किया कि ईडी का तर्क यह था कि I-PAC मामले में कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है, और इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
साल की शुरुआत में आई-पैक के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर पड़े ईडी के छापे और उसके बाद ममता बनर्जी द्वारा कथित बाधा उत्पन्न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक तंत्र के ठप होने के तर्क के काफी दूरगामी नतीजे होंगे, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। हालांकि, ईडी ने साफ किया कि वह यह तर्क नहीं दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से संवैधानिक तंत्र ठप हो गया है।
लाइव लॉ के अनुसार, सॉलिसिटर जनरल ने साफ किया कि ईडी का तर्क यह था कि I-PAC मामले में कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है, और इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इससे पहले, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर कोई मुख्यमंत्री ईडी की जांच में दखल देता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आठ जनवरी को कोलकाता में आई-पैक के दफ्तर और को फाउंडर जैन के घर पर ईडी ने तलाशी ली थी।
बहस के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्य में कानून-व्यवस्था का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है, और मुख्यमंत्री का यह कदम कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसी तरह के काम किए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक बड़ी चिंता है, जिस पर जस्टिस ने जवाब दिया कि हमें उम्मीद है कि आप उसी ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि ईडी कभी भी ऐसी दलील नहीं दे सकती है। मैं अधिकारियों और संस्था के पक्ष में हूं। यह बहुत सालों से स्थिति बनी हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सुझाव नहीं है, हम तो उस विवाद के संदर्भ के बारे में पूछ रहे हैं, जो विवाद खड़ा हो रहा है। जस्टिस अंजारिया ने संकेत दिया कि यह एक अतिवादी रुख हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 356 के अनुसार, संवैधानिक तंत्र का ठप होना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार है।
'ममता बनर्जी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया'
बता दें कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने का आरोप लगाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2,700 करोड़ रुपये के कोयला तस्करी मामले से जुड़े कोलकाता में I-PAC के दफ्तर के खिलाफ अपनी जांच में रुकावट डालने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ईडी और उसके अधिकारी रॉबिन बंसल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनीं। उन्होंने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने की मांग की। अदालत ईडी की उस याचिका पर दलीलें सुन रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 8 जनवरी को कोलकाता में राजनीतिक-सलाहकार फ़र्म 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (I-PAC) के दफ्तर की तलाशी के दौरान बनर्जी और राज्य के अन्य अधिकारियों ने बाधा डाली थी।
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