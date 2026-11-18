पशु बलि पर रोक लगाने की अर्जी में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि अनुष्ठानों में जानवरों की हत्या करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार, 18 नवंबर को) उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें धर्म के नाम पर पशु बलि पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें मंदिरों में दी जाने वाली बलि का भी जिक्र किया गया था। इस याचिका में धर्म के नाम पर दी जाने वाली पशुओं की बलि को अनुचित बताया गया था। देश के भावी मुख्य न्यायाधीश (Future CJI) जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने PIL खारिज कर दी। पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ के अलावा जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल थे।

इस जनहित याचिका के केंद्र में 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960' (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) की धारा 28 थी। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी समुदाय के धर्म के अनुसार जानवर की हत्या करना अपराध नहीं माना जाएगा। वकील श्रुति बिष्ट द्वारा दायर PIL में इसी प्रावधान में संशोधन की मांग की गई थी और कहा गया था कि उस धारा को हटा दिया जाए जिसके तहत धार्मिक अनुष्ठानों या प्रथाओं के हिस्से के रूप में जानवरों की बलि देने की छूट दी गई है।इस याचिका में धार्मिक आयोजनों के दौरान जानवरों को मारे जाने से रोकने के निर्देश देने और अधिकारियों को इस प्रथा के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

याचिका में क्या तर्क और मांग? याचिका में कहा गया है कि भारत के कई हिस्सों - जैसे हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के साथ-साथ अन्य देशों में भी जानवरों की बलि देने की प्रथा जारी है। संवैधानिक आधार पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुष्ठानों में जानवरों की हत्या करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि "चूंकि जीवन केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, इसलिए जानवरों का जीवन भी इस सुरक्षा के दायरे में आता है।" इसमें इस प्रथा से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने, जन-जागरूकता अभियान चलाने और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर काम करने की भी मांग की गई थी।

धार्मिक ग्रंथों का हवाला, याचिका खारिज सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथों - जिनमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं - में सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि, बेंच ने इन दलीलों पर ध्यान दिया लेकिन याचिका खारिज कर दी। बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले, इसी साल मार्च में भी यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने आया था। तब कोर्ट ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय से जवाब मांगा था। याचिका में तर्क दिया गया था कि पशु बलि की प्रथा, भले ही शुरुआत में कम हुई हो, लेकिन भारत और अन्य देशों के कई हिस्सों में अभी भी जारी है।