धर्म के नाम पर मंदिरों में पशुओं की बलि पर रोक लगाइए मीलॉर्ड! भावी CJI ने खारिज कर दी जनहित याचिका
पशु बलि पर रोक लगाने की अर्जी में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि अनुष्ठानों में जानवरों की हत्या करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार, 18 नवंबर को) उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें धर्म के नाम पर पशु बलि पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें मंदिरों में दी जाने वाली बलि का भी जिक्र किया गया था। इस याचिका में धर्म के नाम पर दी जाने वाली पशुओं की बलि को अनुचित बताया गया था। देश के भावी मुख्य न्यायाधीश (Future CJI) जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने PIL खारिज कर दी। पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ के अलावा जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल थे।
इस जनहित याचिका के केंद्र में 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960' (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) की धारा 28 थी। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी समुदाय के धर्म के अनुसार जानवर की हत्या करना अपराध नहीं माना जाएगा। वकील श्रुति बिष्ट द्वारा दायर PIL में इसी प्रावधान में संशोधन की मांग की गई थी और कहा गया था कि उस धारा को हटा दिया जाए जिसके तहत धार्मिक अनुष्ठानों या प्रथाओं के हिस्से के रूप में जानवरों की बलि देने की छूट दी गई है।इस याचिका में धार्मिक आयोजनों के दौरान जानवरों को मारे जाने से रोकने के निर्देश देने और अधिकारियों को इस प्रथा के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी।
याचिका में क्या तर्क और मांग?
याचिका में कहा गया है कि भारत के कई हिस्सों - जैसे हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के साथ-साथ अन्य देशों में भी जानवरों की बलि देने की प्रथा जारी है। संवैधानिक आधार पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुष्ठानों में जानवरों की हत्या करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि "चूंकि जीवन केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, इसलिए जानवरों का जीवन भी इस सुरक्षा के दायरे में आता है।" इसमें इस प्रथा से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने, जन-जागरूकता अभियान चलाने और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर काम करने की भी मांग की गई थी।
धार्मिक ग्रंथों का हवाला, याचिका खारिज
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथों - जिनमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं - में सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि, बेंच ने इन दलीलों पर ध्यान दिया लेकिन याचिका खारिज कर दी। बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले, इसी साल मार्च में भी यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने आया था। तब कोर्ट ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय से जवाब मांगा था। याचिका में तर्क दिया गया था कि पशु बलि की प्रथा, भले ही शुरुआत में कम हुई हो, लेकिन भारत और अन्य देशों के कई हिस्सों में अभी भी जारी है।
जस्टिस नाथ होंगे अगले CJI
जस्टिस विक्रम नाथ जस्टिस सूर्यकांत की सेवानिवृति के बाद अगले साल फरवरी 2027 में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पद की कमान संभालेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वही सबसे वरिष्ठतम जज हैं। हालांकि, उनका कार्यकाल करीब सात महीने का ही होगा। जस्टिस विक्रम नाथ सितंबर 2027 में रिटायर हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।