वो दिन चले गए जब मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे, सोनम वांगचुक से मिले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और कहा कि वो दिन चले गए जब नेता या मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे और तब पद छोड़ देते थे, जब उनके अंडर किए गए कामों से लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती थी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट डॉ. विकास सिंह ने गुरुवार को सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनसे नीट की चिंता को लेकर अपना अनशन खत्म करने की अपील की है। विकास सिंह ने वांगचुक से कहा है कि भारत को टूटे हुए सिस्टम के लिए आपके मरने की जरूरत नहीं है। सिंह ने कहा कि वो दिन चले गए, जब नेता या मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे। सीनियर एडवोकेट ने वांगचुक को एक लेटर भी लिखा है और कहा कि हमें आपकी जरूरत है कि आप जिंदा रहें, काम करें और हमें आगे से लीड करें। उन्होंने आगे कहा, "प्लीज, अपनी ताकत आगे के लंबे रास्ते के लिए बचाकर रखें। यह अनशन खत्म करें, उस काम पर वापस जाएं जिसमें आप सबसे अच्छे हैं।"
उन्होंने लिखा, ''प्रिय सोनम जी, मैं यह आपको बहुत चिंता में लिख रहा हूं, लेकिन साथ ही इस दुनिया के बारे में भी बहुत साफ सोच के साथ जिसमें हम अभी जी रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप वहां बैठे हैं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, NEET की चिंता के लिए और हमारे देश की आत्मा के लिए अपना शरीर और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। फिर भी, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करने के लिए लिख रहा हूं अपनी पूरी ताकत से। प्लीज इसे जल्दी खत्म करें।''
उन्होंने कहा, ''आपकी ताकत कभी भी पावर में बैठे लोगों से भीख मांगने या उनके रहम पर रहने से नहीं आई है। अपनी जिंदगी देखिए। आपने हमेशा दुनिया को काम करके बदला है, गिड़गिड़ाकर नहीं। आपने उन स्टूडेंट्स को लेकर एजुकेशन में क्रांति ला दी जिन्हें सबने छोड़ दिया था और उन्हें उनकी काबिलियत दिखाई। आपने हमें दिखाया कि डिसिप्लिन, इनोवेशन और असली हमदर्दी एक्शन में कैसी दिखती है। जब आप जमीन पर होते हैं, कुछ बनाते हैं, सिखाते हैं और बनाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वे दिन गए जब नेता या मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे और तब पद छोड़ देते थे, जब उनके अंडर किए गए कामों से लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती थी।''
'आज के नेताओं की नैतिकता बहुत कम'
विकास सिंह ने कहा कि उनकी भूमिका तब और भी शक के घेरे में आ जाती है जब आपके जैसा ईमानदार इंसान एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो, और उनकी अंतरात्मा न पसीजे। राजनीति बदल गई है। देखिए हमारे आस-पास क्या हो रहा है। हम बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशनल फेलियर और टूटे हुए सिस्टम को लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद करते हुए देखते हैं, फिर भी सत्ता में बैठे लोग इस गंभीर गलत काम को देखते हैं और उन्हें बिल्कुल भी शर्म या जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। आज के नेताओं की नैतिकता बहुत कम हो रही है और यह गंभीर क्रिमिनल केस वाले लोगों के पार्लियामेंट मेंबर चुने जाने से भी पता चलता है। आज के किसी नेता से अंतरात्मा की उम्मीद करना सोचा भी नहीं जा सकता।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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