Supreme Court asks Can government presume person is Bangladeshi just because he speaks Bengali

क्या बंगाली बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेशी मान लेंगे? SC के सरकार से तीखे सवाल

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह अवैध प्रवासियों को खासकर बांग्लादेश में वापस भेजने में सरकारों द्वारा अपनाई गई एसओपी के बारे में उसे अवगत कराए।

Fri, 29 Aug 2025 06:39 PM
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस धारणा पर कड़ी आपत्ति जताई कि बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को स्वतः ही अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मान लिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को “विदेशी” करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बंगाली भाषी मजदूरों को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए भारत से बांग्लादेश भेज दिया गया। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, “क्या नागरिकता तय करने का आधार किसी की बोली हुई भाषा हो सकती है? केवल भाषा के आधार पर विदेशी मान लेना पूर्वाग्रह नहीं है क्या?” शीर्ष अदालत ने कहा कि बांग्ला और पंजाबी भाषी भारतीयों की पड़ोसी देशों के साथ साझा ‘‘सांस्कृतिक और भाषाई विरासत’’ है और वे एक ही भाषा बोलते हैं लेकिन सीमाओं द्वारा विभाजित हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) लोगों को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के जबरन सीमा पार भेज रहा है। उन्होंने कहा कि एक मामले में गर्भवती महिला को जबरन सीमा पार धकेल दिया गया जबकि उसकी हैबियस कॉर्पस याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित थी। बाद में बांग्लादेशी अधिकारियों ने उसे “भारतीय” मानते हुए गिरफ्तार कर लिया।

भूषण ने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई गृह मंत्रालय की अपनी ही गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसमें राज्य सरकार की जांच के बाद ही किसी को निर्वासित करने की प्रक्रिया तय है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हैबियस कॉर्पस याचिकाओं को लंबित नहीं रखा जा सकता और कलकत्ता हाईकोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया।

भूषण ने जोर देकर कहा कि बिना विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश के किसी को भी देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता। इस पर जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, “भारत की भूमि पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार ही ट्रीट किया जाना चाहिए। जब तक कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, उसे विदेशी नहीं कहा जा सकता।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि, ‘‘इस अदालत को इन संगठनों और संघों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए, जिन्हें कुछ राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। अदालत के समक्ष कोई पीड़ित पक्ष नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ राज्य सरकारें अवैध प्रवासियों के बल पर कैसे फूलती-फलती हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा बन गया है।’’ उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर के अवैध प्रवासियों के लिए “कैपिटल” नहीं बन सकता। पीठ ने मेहता से कहा कि पीड़ित लोग संसाधनों के अभाव में शायद उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही यह भी जरूरी है कि भाषा जैसे पहचान-चिह्नों के आधार पर पूर्वाग्रह न रखा जाए।

मेहता ने तर्क दिया कि अवैध प्रवासी देश के संसाधनों पर बोझ डालते हैं और व्यवस्थित घुसपैठ हो रही है। लेकिन प्रशांत भूषण ने चेताया कि हजारों लोग केवल बंगाली बोलने के कारण हिरासत में लिए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान जब मेहता और भूषण के बीच तीखी बहस हुई, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “सॉलिसिटर साहब, आपकी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगी।”

अंत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि सोनाली बीबी नामक महिला की नागरिकता से जुड़ी हैबियस कॉर्पस याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट स्वतंत्र रूप से सुने। केंद्र ने इस मामले को रोहिंग्या शरणार्थियों पर लंबित याचिकाओं से जोड़ने की मांग की, लेकिन पीठ ने कहा कि इस पर अलग से जवाब दाखिल किया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर में तय की।

