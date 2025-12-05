Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court Angry Says Whatever the Provisions of UAPA This is Frightening
UAPA में जो भी प्रावधान हों, लेकिन... किस मामले में भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला- यह तो भयावह है

UAPA में जो भी प्रावधान हों, लेकिन... किस मामले में भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला- यह तो भयावह है

संक्षेप:

यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 90 दिनों में दाखिल किया जाना और इस अवधि को अदालत की अनुमति से अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UAPA के तहत चाहे जो भी कड़े प्रावधान हों, कानून में अवैध हिरासत का प्रावधान नहीं है। यह भयावह है।

Dec 05, 2025 06:01 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने जाली नोट रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को बिना मुकदमा शुरू किए दो साल तक कारावास में रखने पर घोर आपत्ति जताते हुए शुक्रवार को कहा कि उसे अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता और इसी के साथ उसे जमानत दे दी। जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हिरासत को ‘अवैध’ करार देते हुए असम पुलिस को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत वैधानिक अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 90 दिनों में दाखिल किया जाना और इस अवधि को अदालत की अनुमति से अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘‘यूएपीए के तहत चाहे जो भी कड़े प्रावधान हों, लेकिन कानून में अवैध हिरासत का प्रावधान नहीं है। यह भयावह है।’’ शीर्ष अदालत ने असम सरकार के अधिवक्ता को पेश होने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘दो साल तक आपने आरोपपत्र दाखिल नहीं किया और वह व्यक्ति हिरासत में है। वास्तव में यह अवैध हिरासत है। आप खुद को देश की प्रमुख जांच एजेंसी मानते हैं?’’

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि आरोपी तोनलांग कोन्याक वास्तव में म्यांमा का नागरिक है और उसके पास से जाली भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी तथा उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पीठ ने इस पर कहा कि उसे दो अन्य मामलों में ‘स्वत: जमानत’’ दी गई थी क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था और यूएपीए की धारा 43डी के तहत, आरोप पत्र दायर करने का समय अदालत के स्पष्ट आदेश द्वारा अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति मेहता ने अधिवक्ता से सवाल किया कि पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने से किसने रोका और कहा कि यह ‘‘स्वत:’’ जमानत का मामला है। पीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा, ‘‘वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की हिरासत दो साल से अधिक समय से जारी है और इसलिए, किसी भी तरह से इसे कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता।’’ अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन्याक को 23 जुलाई, 2023 को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से कथित तौर पर 3.25 लाख रुपये मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा जब्त की गई थी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।