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यूपी के टोल प्लाजा मामले में वकीलों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, गुंडागर्दी से दागदार हो गया वकालत का पेशा

Mar 18, 2026 07:34 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रीम कोर्ट ने इसे वकीलों की गुंडागर्दी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम बाराबंकी बार एसोसिएशन के सदस्यों की निंदा करते हैं, जिन्होंने टोल कर्मचारियों का केस लड़ने वाले वकील पर गुंडागर्दी की। उम्मीद है कि बार काउंसिल इस मामले में उचित कदम उठाएगा।

यूपी के बाराबंकी स्थित हैदरगढ़ में एक टोल प्लाजा पर वकील के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने टोल प्लाजा पर तोड़-फोड़ करने और अपने ही एक साथी वकील के दफ्तर में भी तोड़फोड़ करने को लेकर कहा कि कभी वकालत का पेशा नेक माना जाता था, लेकिन अब गुंडागर्दी वाली हरकत से दागदार हो गया है। बता दें कि वकील के दफ्तर पर इसलिए तोड़फोड़ की गई थी, क्योंकि उसने टोल प्लाजा के कर्मचारियों का केस लड़ने का फैसला किया था, जिससे अन्य वकील नाराज हो गए थे।

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि बाराबंकी के बार एसोसिएशन के सदस्य ही हिंसा करने वाले बन गए हैं। वकीलों के इस तरह के आचरण में खासतौर पर यूपी में हालात बेहद दयनीय स्थिति को दिखाती है। कोर्ट ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को बेल भी दे दी और यूपी की डीजीपी को कहा कि वह बेल पाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनश्चित करें। अब मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई है।

दरअसल, यह पूरा मामला 14 जनवरी का है, जब लखनऊ-सुल्तानपुर हाइवे से रत्नेश शुक्ला नाम के एक वकील की टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच काफी बहसबाजी हुई। टोल कर्मचारियों का दावा है कि वकील ने टोल फीस देने से मना कर दिया था। इसके बाद मारपीट तक मामला पहुंच गया था। बाद में वकील भड़क गए और माफी की मांग करने लगे। मामला बढ़ने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और एनएचएआई ने भी टोल प्लाजा के खिलाफ ऐक्शन लिया था।

वकीलों ने बाद में एक प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी वकील टोल प्लाजा के कर्मचारियों का केस नहीं लड़ेगा, लेकिन मनोज शुक्ला नामक एक वकील ने कर्मचारियों का केस लड़ने का फैसला किया और जमानत याचिका दायर की। इससे नाराज वकीलों ने उसके दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए फर्नीचर में आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अखबार की रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया है।

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'गुंडागर्दी की हरकतों से दागदार हुआ वकालत का पेशा'

कोर्ट ने इसे वकीलों की गुंडागर्दी करार दिया है। कोर्ट ने कहा, ''हम बाराबंकी बार एसोसिएशन के सदस्यों की निंदा करते हैं, जिन्होंने टोल कर्मचारियों का केस लड़ने वाले वकील पर गुंडागर्दी की। उम्मीद है कि बार काउंसिल इस मामले में उचित कदम उठाएगा। कोर्ट ने कहा, ''वकालत का पेशा, जिसे कभी एक नेक पेशा माना जाता था, 14 जनवरी, 2026 को टोल प्लाजा पर हुई झड़प के बाद की गई गुंडागर्दी की हरकतों से साफ तौर पर दागदार और कलंकित हो गया है। हम वकीलों के बीच भाईचारे की भावना को समझ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से यह उन हिंसा और कानून-व्यवस्था तोड़ने की हरकतों को सही नहीं ठहरा सकता, जो तब हुईं जब एक बहादुर वकील आरोपी का बचाव करने के लिए आगे आया। गुंडागर्दी की ये निंदनीय हरकतें भर्त्सना की हकदार हैं। अनुशासनात्मक निकाय, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उम्मीद की जाती है कि वह इस संबंध में उचित कदम उठाए।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।

परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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