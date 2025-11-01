मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, कहने वाले SHO पर भड़क गया SC, लगा दी क्लास
संक्षेप: कोर्ट का आदेश न मानते हुए एसएचओ ने कहा था कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। अब कोर्ट ने इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में कड़ी फटकार लगाई। एसएचओ ने कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया था और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी व उसके साथ मारपीट की थी। कोर्ट का आदेश न मानते हुए एसएचओ ने कहा था कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने अवमानना की याचिका पर सुनवाई की। यह मामला 28 मार्च, 2025 का है, जब एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर याचिकाकर्ता के खिलाफ बद्तमीजी से पेश आए थे। उन्होंने उसे वर्कप्लेस में कथित तौर पर घसीटा था और गिरफ्तार कर लिया था। यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हुआ था। जब याचिकाकर्ता ने उन्हें कोर्ट की कॉपी दिखाई तो एसएचओ ने गाली-गालौज की और अदालत का आदेश नहीं माना।
कोर्ट ने लगाई 'क्लास'
इससे पहले, कोर्ट ने मामले में यूपी होम डिपार्टमेंट को एडीजीपी रैंक के अधिकारी से मामले की जांच करवाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा है कि अवमानना करने वाले एसएचओ को न्याय को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने क्लास लगाते हुए कहा, 'पहली नजर में ऐसा लगता है कि पहले रेस्पोंडेंट ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवेहलना की है, जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।' मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट के तहत एसएचओ के खिलाफ कड़ी और तुरंत कार्रवाई होगी। इसके बाद कोर्ट ने मामले को सात नवंबर के लिए फिर से लिस्ट कर दिया।
