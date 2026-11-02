पूर्व CJI के बेटों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आयकर विभाग फिर खंगालेगा कमाई का हिसाब

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पूर्व CJI के परिवार की अपील खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आयकर विभाग की ओर से 2015 में जारी किया गया नोटिस पूरी तरह वैध था।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयकर विभाग से जुड़े एक मामले में पूर्व CJI के बेटों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की जांच को सही ठहराया दे दी है। शीर्ष अदालत ने इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस आदेश के मुताबिक आयकर विभाग को पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई के सभरवाल के बेटों की कमाई का मूल्यांकन करने की मंजूरी दी गई थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने सभरवाल भाइयों की अपील को खारिज कर दिया। SC ने कहा कि आयकर विभाग ने 2015 में जो नोटिस जारी किया वह पूरी तरह से वैध था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वित्तीय लेन-देन की डिटेल दर्ज करते हुए कहा, “हमारी यह स्पष्ट राय है कि 31 मार्च 2015 को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत एसेसिंग ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस पूरी तरह वैध था। यह नोटिस ठोस तथ्यों और DGIT इनवेस्टिगेशन यूनिट नोएडा की रिपोर्ट पर आधारित था।”

क्या है मामला? रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह सामने आया कि दो कंपनियों, 'पवन इम्पेक्स (पी) लिमिटेड' और 'एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड' के शेयरों का मूल्य उनकी जमीन और इमारतों की लागत की तुलना में काफी बढ़ाकर दिखाया गया था। बताया जा रहा है कि चेतन सभरवाल और उनके भाई नितिन सभरवाल ने दो अन्य शेयरधारकों के साथ मिलकर 'GYS रियल एस्टेट प्रा लि' के साथ शेयर बिक्री समझौता किया था। इसमें पवन इम्पेक्स के 7.5 लाख शेयर 195 करोड़ रुपये और एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर के 2.5 लाख शेयर 60 करोड़ करोड़ में बेचे गए थे। हर शेयरधारक को कुल राशि का 1/4 हिस्सा मिलना था, जिसमें गड़बड़ी के आरोप हैं।

इसके बाद आयकर विभाग की जांच इकाई ने दोनों कंपनियों के शेयरों के मूल्य की जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। जांच में पाया गया कि सभरवाल भाइयों ने अप्रैल 2010 में कोर्ट नीलामी के जरिए दिल्ली के सिकंदरा रोड पर स्थित एक संपत्ति का आधा हिस्सा खरीदा था। कथित तौर पर खुलासा हुआ कि इस संपत्ति में कंपनियों के शेयरों की बिक्री से मिली रकम से ही निवेश किया गया था।