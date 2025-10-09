Supreme court agree for hearing on PIL on Cough syrup case कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर SC करेगा सुनवाई, अब तक 22 मासूमों की गई जान, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSupreme court agree for hearing on PIL on Cough syrup case

कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर SC करेगा सुनवाई, अब तक 22 मासूमों की गई जान

अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब मृतकों की संख्या 22 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, छिंदवाड़ा के इन बच्चों की मौत संदिग्ध किडनी फेल होने के कारण हुई, जिसका संबंध 'विषाक्त' कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 11:54 AM
share Share
Follow Us on
कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर SC करेगा सुनवाई, अब तक 22 मासूमों की गई जान

Supreme Court: मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने के कारण अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। इस बीच खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच और राष्ट्रव्यापी दवा सुरक्षा समीक्षा की मांग करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है।

आपको बता दें कि कफ सिरफ के सेवन से किडनी में संक्रमण के कारण मध्यप्रदेश के दो और बच्चों की मौत होने से इस मामले में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। छिंदवाड़ा के अतिरिक्त कलेक्टर धीरेंद्र सिंह नेत्री ने बताया कि पांच वर्षीय विशाल की बुधवार शाम को और चार वर्षीय मयंक सूर्यवंशी की देर रात पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे छिंदवाड़ा के परासिया कस्बे के रहने वाले थे।

अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब मृतकों की संख्या 22 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, छिंदवाड़ा के इन बच्चों की मौत संदिग्ध किडनी फेल होने के कारण हुई, जिसका संबंध 'विषाक्त' कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के कुछ अन्य बच्चों का नागपुर में इलाज चल रहा था।

मध्यप्रदेश पुलिस ने मौतों की जांच के लिए एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया है और तमिलनाडु स्थित कोल्ड्रिफ निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

परासिया के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) जितेंद्र सिंह जाट ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एसआईटी ने बृहस्पतिवार को मिलावटी कफ सिरप मामले में तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दवा फैक्ट्री को भी सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के लिए चेन्नई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और शुक्रवार तक उसे परासिया लाया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में बच्चों की मौतों की जांच के बीच दो औषधि निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के एक उप निदेशक को निलंबित कर दिया था और राज्य के औषधि नियंत्रक का तबादला कर दिया था। छिंदवाड़ा के डॉ. प्रवीण सोनी को कथित कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परासिया शहर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को सोनी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को डॉ. सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।