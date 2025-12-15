सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, SC बोला- समय की कमी है

संक्षेप: जज अरविंद कुमार और जज एनवी अंजारी की पीठ ने समय की कमी के कारण मामले को स्थगित कर दिया। याचिका में दावा किया गया है कि हिरासत अवैध और मनमानी कार्रवाई है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई 6 जनवरी, 2026 तक के लिए स्थगित कर दी। 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। जज अरविंद कुमार और जज एनवी अंजारी की पीठ ने समय की कमी के कारण मामले को स्थगित कर दिया। याचिका में दावा किया गया है कि हिरासत अवैध और मनमानी कार्रवाई है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर को मामले पर सुनवाई तब स्थगित कर दी थी, जब केंद्र और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंगमो की ओर से दायर रिस्पांस का जवाब देने के लिए समय देने की अपील की थी। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 26 सितंबर को वांगचुक को रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था।

सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रदर्शनों के दौरान लद्दाख में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। रासुका केंद्र और राज्यों को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, जिन पर देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्य करने की आशंका होती है। इस कानून के तहत अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है। हालांकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है।