दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कनिमोझी ने कांग्रेस और वाम दलों को उनका पुराना रिकॉर्ड याद दिलाया।

संसद के विशेष सत्र में लाए जा रहे संशोधित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को समर्थन देने के फैसले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के हमलों का डीएमके ने तीखा जवाब दिया है। डीएमके की वरिष्ठ सांसद कनिमोझी ने शनिवार को उन अटकलों और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि इस विधेयक का समर्थन करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन करना है।

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कनिमोझी ने कांग्रेस और वाम दलों को उनका पुराना रिकॉर्ड याद दिलाया। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा, "कई पार्टियां यह सवाल उठा रही हैं कि किसी खास विधेयक का समर्थन करने का मतलब भाजपा के साथ गठबंधन करना है। इन्हीं पार्टियों ने तब भाजपा का समर्थन किया था, जब वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लेकर आई थी। खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस ने भी उस बिल का समर्थन किया था। अगर ऐसी ही बात है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है?"

'डीएमके कभी किसी से नहीं डरी, हमारा इतिहास सब जानते हैं' दरअसल, इससे पहले राहुल गांधी ने परिसीमन विधेयक को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए उन विपक्षी दलों पर निशाना साधा था जो इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। राहुल गांधी के कुछ दलों को "कायर" कहे जाने से जुड़े सवाल पर कनिमोझी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि राहुल किसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन गांधी और कांग्रेस दोनों डीएमके के इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन और आपातकाल के दौरान दिए गए बलिदानों का हवाला देते हुए कहा कि इतिहास में कभी भी डीएमके किसी से नहीं डरी है।

राहुल गांधी ने DMK के परिसीमन बिल का समर्थन करने पर उसे फिर से सोचने की अपील की और कहा कि यह 'लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई' है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई साफ कर देगी कि कौन लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और कौन नहीं। साथ ही उन्होंने NCP को लेकर यह भी कहा कि किसी सहयोगी के बिल का समर्थन करने से INDIA गठबंधन में उसकी स्थिति नहीं बदलेगी।

गृह मंत्री अमित शाह से मिल कर रखा यह प्रस्ताव कनिमोझी ने स्पष्ट किया कि संशोधित परिसीमन विधेयक में 1971 की जनगणना के अनुपात को आधार बनाकर सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी और अगले 25 सालों तक राज्यों की हिस्सेदारी को फ्रीज रखने की डीएमके की प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि चेन्नई में हुई बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और केसी वेणुगोपाल ने भी निष्पक्ष परिसीमन और सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की वकालत की थी।