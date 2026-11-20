यह पिछले 7 दशकों में सबसे ताकतवर अल नीनो होगा। सितंबर तक सुपर अल नीनो का प्रभाव शुरू होने के बाद इस साल के अंत तक इसका तांडव चरम पर होगा। भारत के लिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।

साल के आखिरी महीनों में विकसित हो रहा सुपर अलनीनो 2027 तक पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के लिए गंभीर जलवायु चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसके चलते भीषण गर्मी, मॉनसूनी बारिश में अनियमितता, कम बारिश, जल संकट, समुद्री हीटवेव और हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की आशंका है। इसका सीधा असर खेती, पानी को आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा, बीमा और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक चेतावनियों को समय रहते सरकारी नीतियों, प्रभावी जनसंचार और स्थानीय स्तर पर ठोस तैयारी में बदलने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से क्लाइमेट ट्रेंड्स, जादवपुर विश्वविद्यालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से कोलकाता में एक दिवसीय क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया गया।

सेमिनार के दौरान विश्व मौसम विज्ञान संगठन की महासचिव प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो का संदेश भी साझा किया गया। उन्होंने कहा, सुपर अलनीनो की स्थिति फरवरी 2027 तक बने रहने की संभावना है। बता दें कि अलनीनो के कारण देश में मॉनसूनी बारिश सामान्य से 12.6 फीसदी कम हुई है। इसके चलते देश में धान की बुवाई 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में घटी है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 70 लाख टन धान का उत्पादन घट सकता है। आमतौर पर देश में 15 करोड़ टन चावल देश में पैदा होता है और खपत महज 10 करोड टन की है।

लगभग हर क्षेत्र पर होगा गंभीर असर डब्ल्यूएमओ की महासचिव प्रोफेसर साउलो ने कहा, अलनीनो कृषि, व्यापार, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि कम बारिश की आशंका होने पर किसानों को ऐसी फसलों और बीजों का चुनाव करना चाहिए, जो कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। जलविद्युत पर निर्भर क्षेत्रों में जलाशयों का प्रबंधन पहले से करना जरूरी है।

जलवायु विशेषज्ञ डॉ जयंत बसु ने जलवायु संकट के बढ़ते प्रभावों और भारत की संवेदनशीलता पर चिंता जताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं और हालिया वैज्ञानिक आकलनों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। आने वाले दशकों में दुनिया को डेढ़ डिग्री से अधिक तापमान वृद्धि वाली परिस्थितियों के साथ रहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर भारत की चिंता और क्लाइमेट इक्विटी का मुद्दा नीतिगत चर्चाओं में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए।