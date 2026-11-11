दोहरा दांव चल रहीं सुनेत्रा पवार? एक तरफ NCP के विलय की बात तो दूसरी तरफ CM देवेंद्र फडणवीस पर 'FM प्रेशर'
पिछले हफ्ते, NCP के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे के यह कहने के बाद कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी दोनों गुटों को एक साथ लाने के विचार का समर्थन करते थे, NCP विलय की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है।
Maharashtra NCP Game: महाराष्ट्र की महायुति यानी NDA सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) दोहरा राजनीतिक खेल खेल रही है। एक तरफ इस बात की जोरों से चर्चा है कि शरद पवार द्वारा स्थापित NCP के दोनों धड़े विलय कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाला NCP गुट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दबाव बनाए हुए हैं और मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र NCP के अध्यक्ष सुनील तटकरे और उनके सहयोगी धनंजय मुंडे ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। हालांकि, इन नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई इका विवरण सामने नहीं आया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि NCP के इन दोनों नेताओं ने दक्षिण मुंबई स्थित फडणवीस के आवास पर जाकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं।
यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि NCP के दोनों गुटों के विलय की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। साथ ही, सत्ताधारी गुट द्वारा वित्त मंत्रालय की मांग फिर से जोर पकड़ने की खबरें हैं, जो फिलहाल फडणवीस के पास है। BJP के नेतृत्व वाली 'महायुति' सरकार में वित्त विभाग दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पास था, जो उस समय NCP के प्रमुख भी थे। 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था।
वित्त मंत्रालय पर बढ़ी खींचतान
उनके निधन के बाद सुनेत्रा पवार न सिर्फ NCP की अध्यक्ष बनीं बल्कि अजित पवार की कुर्सी यानी उप मुख्यमंत्री पद पर भी काबिज हुईं लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें वित्त मंत्रालय का जिम्मा नहीं सौंपा और उसे अपने पास ही रख लिया। तभी से NCP भाजपा से उस विभाग की मांग करती रही है। एक बार जब फिर से NCP के दोनों धड़ों के विलय की अटकलें तेज हुई हैं तो NCP के नेताओं ने फडणवीस पर सियासी दवाब बढ़ा दिया है कि वित्त मंत्रालय का जिम्मा NCP को दे दिया जाए।
विलय की अटकलों ने पकड़ा जोर
बता दें कि पिछले हफ्ते, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP के कई नेताओं (जिनमें प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार शामिल हैं) की शरद पवार से मुलाकात के बाद, दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं को और बल मिला। इस बीच, मंगलवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि BJP से सलाह-मशविरा किए बिना NCP का विलय नहीं हो सकता, क्योंकि BJP सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करती है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी है। दरअसल, NCP के दोनों गुटों के फिर से एक साथ आने की चर्चा काफी समय से चल रही है। पिछले हफ्ते, NCP के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे के यह कहने के बाद कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी दोनों गुटों को एक साथ लाने के विचार का समर्थन करते थे, इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।