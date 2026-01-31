Hindustan Hindi News
'मौत होने पर 13 दिन कुछ नहीं करते, क्या PM माफी मांगेंगे', सुनेत्रा पवार के शपथ की तैयारी पर उदित राज

संक्षेप:

Jan 31, 2026 11:48 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस नेता उदित राज ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारी को लेकर निशाना साधा है। एनसीपी और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 13 दिनों तक इंतजार करना चाहिए था। शनिवार को उदित राज ने कहा, 'जब किसी की मौत होती है तो 12-13 दिन तक लोग कुछ करते ही नहीं हैं। आना-जाना बंद कर देते हैं और साल भर कोई त्यौहार तक नहीं मनाते। लेकिन, सत्ता ही ऐसी है कि सारे रीति-रिवाज और परंपराओं की धज्जियां उड़ा देती है। यह बड़ा विरोधाभासी है। 13 दिनों तक इंतजार नहीं किया। खैर, वे करें या ना करें यह तो उनके ऊपर है।'

उदित राज ने कहा कि हमारी परंपरा, संस्कृति और रिवाज ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मगर, जब सत्ता की बात आती है तो कितना अहम है, वो दिख जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा, 'मैं यही सोच रहा था। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां 13 दिनों तक घर से बाहर निकलते ही नहीं। यहां तो डिप्टी सीएम के पद की शपथ के लिए तैयारी चल रही है। खैर, मैं शुभकामना देता हूं कि ठीक से पद ग्रहण हो। भारत की राजनीति और खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हो गई है।'

उदित राज ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उदित राज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी माफी मांगेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। मोदी जी ने अजित पवार के ऊपर 70 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पीएम मोदी को यह बताना चाहिए कि वे आरोप अभी हैं क्या, या फिर वे माफी मांगें।' सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उदित राज ने कहा, 'अगर शपथ ली जा रही है तो अंदर जरूर कोई ना कोई बात है। यह देखना होगा कि शरद वाली एनसीपी किस ओर जाती है।' विमान दुर्घटना में अजित पवार के निधन पर भी उदित राज से सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हादसे की जांच होनी चाहिए।

