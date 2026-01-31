'मौत होने पर 13 दिन कुछ नहीं करते, क्या PM माफी मांगेंगे', सुनेत्रा पवार के शपथ की तैयारी पर उदित राज

संक्षेप: उदित राज ने कहा कि हमारी परंपरा, संस्कृति और रिवाज ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मगर, जब सत्ता की बात आती है तो कितना अहम है, वो दिख जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मैं यही सोच रहा था। कई जगहों पर तो 13 दिनों तक घर से बाहर निकलते नहीं।’

कांग्रेस नेता उदित राज ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारी को लेकर निशाना साधा है। एनसीपी और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 13 दिनों तक इंतजार करना चाहिए था। शनिवार को उदित राज ने कहा, 'जब किसी की मौत होती है तो 12-13 दिन तक लोग कुछ करते ही नहीं हैं। आना-जाना बंद कर देते हैं और साल भर कोई त्यौहार तक नहीं मनाते। लेकिन, सत्ता ही ऐसी है कि सारे रीति-रिवाज और परंपराओं की धज्जियां उड़ा देती है। यह बड़ा विरोधाभासी है। 13 दिनों तक इंतजार नहीं किया। खैर, वे करें या ना करें यह तो उनके ऊपर है।'

