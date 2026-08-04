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सुनेत्रा पवार की कुर्सी पर संकट? चुनाव आयोग ने NCP से मांगे 4 रिकॉर्ड, पार्टी में मचा भूचाल

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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एनसीपी में अध्यक्ष पद पर विवाद गहराया। सुनेत्रा पवार के चुनाव को अवैध बताते हुए कानूनी नोटिस के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी से संविधान संशोधन, फंड और सदस्यता से जुड़े 4 प्रमुख रिकॉर्ड मांगे हैं।

NCP में फिर बढ़ा बवाल: क्या अमान्य होगा सुनेत्रा पवार का चुनाव? आयोग ने मांगा रिकॉर्ड
NCP में फिर बढ़ा बवाल: क्या अमान्य होगा सुनेत्रा पवार का चुनाव? आयोग ने मांगा रिकॉर्ड

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर उठा विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को 'अवैध' करार दिया गया है। इस घमासान के बीच अब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने एनसीपी से उन प्रस्तावों का रिकॉर्ड मांगा है, जिनके तहत पार्टी के संविधान में किए गए अहम बदलावों को मंजूरी दी गई थी।

विवाद की जड़ क्या है?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे विवाद की शुरुआत एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह द्वारा 9 जुलाई को भेजे गए एक कानूनी नोटिस से हुई। यह नोटिस सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल और राष्ट्रीय महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव को भेजा गया था। इसमें सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है और उनके चुनाव को 'अमान्य' घोषित करने की मांग की गई है।

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सच्चिदानंद सिंह के अहम दावे और आरोप

नोटिस में दावा किया गया है कि पूर्व पार्टी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद 17 फरवरी को एक अहम बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया था कि प्रफुल्ल पटेल अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। आरोप है कि इस फैसले के ठीक अगले दिन पार्टी के संविधान में तय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

सच्चिदानंद सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने और चुनाव शुरू करने का अधिकार केवल अधिकृत कार्यवाहक अध्यक्ष के पास था, महासचिव के पास नहीं। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण की नियुक्ति करने और चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित करने जैसे अनिवार्य कदम भी नहीं उठाए गए।

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चुनाव आयोग ने क्या निर्देश दिया?

चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को एक पत्र जारी कर सुनेत्रा पवार से जवाब मांगा है। आयोग का यह पत्र सुनेत्रा पवार द्वारा 26 फरवरी और 10 मार्च को भेजे गए पत्र के संदर्भ में है। उन पुराने पत्रों में सुनेत्रा ने चुनाव पैनल से अपील की थी कि वे नए सौंपे गए पार्टी संविधान पर विचार न करें। साथ ही उन्होंने पार्टी की नई कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची भी आगे बढ़ाई थी।

हालांकि, चुनाव आयोग ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। आयोग केवल यह सबूत चाहता है कि एनसीपी के संविधान में किए गए बदलावों को विधिवत मंजूरी मिली थी या नहीं।

आयोग ने इन 4 प्रमुख मामलों से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी मांगी है

  • पार्टी की सदस्यता के नियम
  • राज्य समितियों का गठन
  • पार्टी समितियों का निलंबन
  • पार्टी फंड का उपयोग

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राकांपा के गुट के विलय की अटकलें तेज

बता दें कि यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब पार्टी के दो धड़ों के फिर से आपस में विलय की अटलें चल रही हैं। 30 जुलाई को महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों का विलय जब होना होगा, तब होगा और इस बारे में फैसला उनकी पार्टी की प्रमुख सुनेत्रा पवार की देखरेख में लिया जाएगा।

उनका यह बयान राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार द्वारा दोनों गुटों के संभावित विलय की अटकलों को खारिज करने के दो दिन बाद आया है। विलय की चर्चाओं के बारे में एक संवाददाता के सवाल का जवाब देते हुए पवार ने कहा, "इसका कोई मतलब नहीं है।"

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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