अजित पवार के प्लेन क्रैश की हो CBI जांच, डिप्टी CM सुनेत्रा पवार की मांग

Feb 17, 2026 06:08 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के समय NCP के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे भी सुनेत्रा पवार के साथ थे। दोनों नेताओं ने इस संबंध में जोर देते हुए कहा कि इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आना जरूरी है।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपने दिवंगत पति और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश CBI से जांच कराने की मांग की है। मंगलवार को सुनेत्रा पवार समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उनसे अजित पवार के प्लेन क्रैश की CBI जांच कराने की मांग की। 28 जनवरी को बारामती में हुए इस विमान हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी।

मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के समय NCP के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे भी सुनेत्रा पवार के साथ थे। दोनों नेताओं ने इस संबंध में जोर देते हुए कहा कि इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आना जरूरी है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तटकरे ने स्पष्ट किया कि पार्टी और परिवार इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से अपील की है कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच को तुरंत मंजूरी दी जाए।

बता दें कि अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी पहले कई बार इस विमान हादसे पर सवाल उठाए हैं। अब, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी CBI जांच की मांग कर दी है। शिवसेना नेता संजय राउत समेत कई विपक्षी नेता भी इस हादसे पर सवाल उठा चुके हैं। फिलहाल, सुनेत्रा की इस मांग से राज्य के राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी और सियासी अटकलें तेज हो गई हैं।

दूसरी तरफ, सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। हालांकि, उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 26 फरवरी को होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगायी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा। वहां मौजूद सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया।

बैठक के दौरान कुछ विधायकों ने दोनों NCP के बीच संभावित विलय का मुद्दा भी उठाया। हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह पवार परिवार का आंतरिक मामला है और इस बैठक में इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। इस स्पष्टीकरण के साथ ही फिलहाल के लिए इस विषय पर विराम लगा दिया गया है।

