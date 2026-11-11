NCP के दोनों धड़ों का मर्जर होगा या नहीं? सुनेत्रा पवार ने आखिर तोड़ी चुप्पी, विलय की तारीख पर क्या बोलीं?
NCP Merger News: सुनेत्रा का यह बयान तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही उनके सांसद बेटे पार्थ पवार सहित NCP के कुछ बड़े नेताओं ने NCP (SP) अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है।
NCP Merger News: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने NCP के दोनों धड़ों (एक शरद पवार का गुट और दूसरा उनकी अगुवाई वाला गुट) के संभावित विलय के सवाल पर अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि, ऐसा करते हुए भी उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। दोनों गुटों के एक साथ आने की संभावना पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से परहेज करते हुए पवार ने कहा कि इस बारे में सही समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए सुनेत्रा पवार ने बुधवार को उन अटकलों को और बल दे दिया कि क्या दोनों धड़े एक होने जा रहे हैं?
उनका यह बयान तब आया है, जब पिछले सप्ताह पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और उनके सांसद बेटे पार्थ पवार सहित सुनेत्रा पवार की NCP के कई नेताओं ने NCP (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों धड़ों के विलय की अटकलों को काफी बल मिला था। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में शरद पवार और पटेल 10 नवंबर के बाद संभावित बैठक के बारे में चर्चा करते नजर आ रहे हैं।
समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा
NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी पिछले सप्ताह दावा किया था कि अगर अजित पवार जीवित होते, तो दोनों धड़ों का विलय इसी साल फरवरी में हो गया होता। संभावित विलय के बारे में पत्रकारों के सवालों पर सुनेत्रा पवार ने कहा, ''मैं जानती हूं कि इस समय आप सभी की दिलचस्पी किसी दूसरे मुद्दे में अधिक है। हालांकि, आज का विषय बिल्कुल अलग है। (विलय के बारे में) उचित समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा।''
चर्चाओं ने क्यों पकड़ी रफ्तार?
दरअसल, उप मुख्यमंत्री पवार 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 191वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। इसी बीच, जब पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका दिया गया, तो उनमें से एक ने NCP के दोनों गुटों के बीच विलय की संभावना के बारे में पूछा। बता दें कि NCP के दोनों गुटों के फिर से एक साथ आने की चर्चा काफी समय से चल रही है। पिछले हफ्ते, NCP के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे के यह कहने के बाद कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी दोनों गुटों को एक साथ लाने के विचार का समर्थन करते थे, इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया।
15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस'
शुक्रवार को रायगढ़ के सुतारवाड़ी में अपने आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए तटकरे ने कहा कि विलय को लेकर बातचीत हुई थी और अजित पवार ने खुद उन्हें इस प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में जानकारी दी थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री और NCP अध्यक्ष अजित पवार की 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सुनेत्रा पवार ने महायुति सरकार में NCP की कमान और उपमुख्यमंत्री का पद संभाला। महायुति सरकार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल हैं। सुनेत्रा पवार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महाराष्ट्र सरकार 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाएगी, जिसके तहत 11 से 18 नवंबर तक पूरे राज्य में सेवा सप्ताह आयोजित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।