NCP के दोनों धड़ों का मर्जर होगा या नहीं? सुनेत्रा पवार ने आखिर तोड़ी चुप्पी, विलय की तारीख पर क्या बोलीं?

NCP Merger News: सुनेत्रा का यह बयान तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही उनके सांसद बेटे पार्थ पवार सहित NCP के कुछ बड़े नेताओं ने NCP (SP) अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है।

NCP Merger News: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने NCP के दोनों धड़ों (एक शरद पवार का गुट और दूसरा उनकी अगुवाई वाला गुट) के संभावित विलय के सवाल पर अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि, ऐसा करते हुए भी उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। दोनों गुटों के एक साथ आने की संभावना पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से परहेज करते हुए पवार ने कहा कि इस बारे में सही समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए सुनेत्रा पवार ने बुधवार को उन अटकलों को और बल दे दिया कि क्या दोनों धड़े एक होने जा रहे हैं?

उनका यह बयान तब आया है, जब पिछले सप्ताह पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और उनके सांसद बेटे पार्थ पवार सहित सुनेत्रा पवार की NCP के कई नेताओं ने NCP (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों धड़ों के विलय की अटकलों को काफी बल मिला था। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में शरद पवार और पटेल 10 नवंबर के बाद संभावित बैठक के बारे में चर्चा करते नजर आ रहे हैं।

समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी पिछले सप्ताह दावा किया था कि अगर अजित पवार जीवित होते, तो दोनों धड़ों का विलय इसी साल फरवरी में हो गया होता। संभावित विलय के बारे में पत्रकारों के सवालों पर सुनेत्रा पवार ने कहा, ''मैं जानती हूं कि इस समय आप सभी की दिलचस्पी किसी दूसरे मुद्दे में अधिक है। हालांकि, आज का विषय बिल्कुल अलग है। (विलय के बारे में) उचित समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा।''

चर्चाओं ने क्यों पकड़ी रफ्तार? दरअसल, उप मुख्यमंत्री पवार 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 191वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। इसी बीच, जब पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका दिया गया, तो उनमें से एक ने NCP के दोनों गुटों के बीच विलय की संभावना के बारे में पूछा। बता दें कि NCP के दोनों गुटों के फिर से एक साथ आने की चर्चा काफी समय से चल रही है। पिछले हफ्ते, NCP के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे के यह कहने के बाद कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी दोनों गुटों को एक साथ लाने के विचार का समर्थन करते थे, इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया।