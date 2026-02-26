सुनेत्रा पवार बनीं NCP की नई 'बॉस', अमेरिका से तनाव के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन; टॉप-5

Top News Today 26 February 2026: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन में वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से उन्हें यह पद सौंपा है।

Top News Today: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन में वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से उन्हें यह पद सौंपा है। यह फैसला अजित पवार के निधन के बाद लिया गया महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी ओर, अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सतह से सतह मार करने वाली चौथी पीढ़ी की मिसाइल है, जिसका नाम खैबर है और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। वहीं, उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

सुनेत्रा पवार ने संभाली NCP की कमान महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से उन्हें यह पद सौंपा। प्रफुल्ल पटेल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। बता दें कि 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया था। इसके बाद सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री का पद संभाला और अब NCP की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई है। पढ़ें पूरी खबर…

हुमायूं कबीर पर पुलिस का शिकंजा, दामाद को समन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। बाबरी मस्जिद की नकल में मस्जिद की नींव रखने के कारण चर्चा में आए निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर पर अब पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद पुलिस ने गुरुवार को उनके दामाद रैहान अली को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 28 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान ने लॉन्च की नई बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह चौथी पीढ़ी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जिसका नाम 'खैबर' (Khaibar) है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान ने इसे एक गुप्त स्थान से लॉन्च किया। दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। गुरुवार को परमाणु वार्ता का तीसरा दौर चल रहा है, जबकि अमेरिका ईरान की समुद्री सीमा पर अपना युद्ध बेड़ा मजबूत कर रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

CBI ने अनिल अंबानी पर कसा शिकंजा उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ नई FIR दर्ज की है। यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए गए हजारों करोड़ के लोन से जुड़ा है। आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उसकी जुड़ी कंपनियों ने 2013 से 2017 के बीच बैंक को करीब 2220 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। CBI ने अनिल अंबानी के घर और RCom के दफ्तरों में तलाशी ली है। पढ़ें पूरी खबर...