El-Nino Effect: अल नीनो के असर से गड़बड़ाएगा मौसम, फरवरी में ही दस्तक दे सकती है गर्मी

El-Nino Effect : मौसम के लिहाज से आने वाला साल और गर्म रह सकता है। क्लाईमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि इस बार अल नीनो के असर से मौसम गड़बड़ा सकता है और गर्मी भी फरवरी में ही दे सकती है। इस साल देश में सामान्य से 13 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है।

अल नीनो के चलते इस साल देश में जहां सामान्य से 13 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई, तो दक्षिणी राज्यों में सूखे के हालात पैदा हुए हैं। इसके फरवरी तक बने रहने से सर्दियों की बारिश भी घट सकती है। इससे सर्दियों के तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि इस बार फरवरी में ही गर्मी दस्तक दे सकती है।

क्लाईमेट ट्रेंड्स की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, अल नीनो और वैश्विक तापवृद्धि का संयुक्त असर आने वाले महीनों में तापमान के नए रिकॉर्ड बनने की आशंका को बढ़ाता है। वर्ष 2026 तथा वर्ष 2027 इस दशक के सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो सकते हैं।

फसलों पर पड़ेगा असर रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जलाशयों में कम भंडारण, घटता भूजल और मिट्टी में नमी की कमी रबी तथा उसके बाद की गर्मियों वाली फसलों पर सीधा असर डाल सकती है। क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला के मुताबिक, अल नीनो पहले से गर्म होती जलवायु के ऊपर अपना असर दिखा रहा है, जिससे आने वाले महीनों में तापमान के रिकॉर्ड टूटने की आशंका बढ़ रही है। गर्मी को किसी एक असाधारण घटना की तरह देखने के बजाय लगातार बढ़ते जोखिम के तौर पर देखते हुए तैयारी करनी होगी।

वर्ष 1901 के बाद अगस्त सबसे गर्म महीना रहा रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 भारत में वर्ष 1901 के बाद सबसे गर्म महीना रहा। सितंबर भी रिकॉर्ड में पांचवां सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में सूखे की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के 75% हिस्से में सूखे की स्थिति से पानी की उपलब्धता को लेकर भी चिंता बढ़ी है।

अत्यधिक बारिश, बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ीं स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत के मुताबिक, मॉनसून की प्रणालियों का व्यवहार बदल रहा है। कम दबाव वाली प्रणालियां सामान्य से अधिक समय तक जमीन पर ठहर रही हैं। उनके अनुसार, इससे अत्यधिक बारिश और बादल फटने जैसी स्थितियों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो पहले कम देखने को मिलती थीं।