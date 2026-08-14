मेरे पिता की तरह आगे भी इनका मुकाबला करेंगे, हमले के बाद क्या बोले सुखबीर सिंह बादल
सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि सिखों के 2 सबसे पवित्र स्थलों (स्वर्ण मंदिर और एक गुरुद्वारे) में उन्हें निशाना बनाने की कोशिशें की गईं। उन्होंने कहा कि हमलों के बावजूद, वह अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अपने ऊपर हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने कहा, 'देश-विरोधी और पंजाब-विरोधी ताकतें पंजाब और भारत को अस्थिर करना चाहती थीं। अकाली दल ऐसा नहीं होने देगा। मेरे पिता की तरह, हमने हमेशा इन ताकतों का मुकाबला किया है। हम आगे भी इनका मुकाबला करेंगे।' गुरुवार को नांदेड़ शहर के बाहरी इलाके में स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत के अंदर निहंग पंथ के एक सदस्य ने बादल पर हमला किया। हमले के बाद एक स्थानीय अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, पंजाब में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, 'कई ताकतें नहीं चाहतीं कि पंजाब और इस देश में शांति रहे। उन्हें लगता है कि शिरोमणि अकाली दल उनके मकसद में रुकावट है।' अपने पिता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री (दिवंगत) प्रकाश सिंह बादल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने ऐसी ताकतों के साथ कभी समझौता नहीं किया।
पहले भी हुआ था जानलेवा हमला
सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि सिखों के 2 सबसे पवित्र स्थलों (स्वर्ण मंदिर और एक गुरुद्वारे) में उन्हें निशाना बनाने की कोशिशें की गई थीं। उन्होंने कहा कि हमलों के बावजूद, वह अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। बादल ने कहा, 'दोनों बार उन्होंने मुझ पर सबसे पवित्र जगहों पर हमला किया। पहली बार स्वर्ण मंदिर में और दूसरी बार एक गुरुद्वारे में।' दिसंबर 2024 में बादल पर जानलेवा हमला हुआ था। यह हमला तब हुआ जब वह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवादार का कर्तव्य निभा रहे थे। अकाल तख्त ने 2007 से 2017 तक पंजाब में पार्टी के शासन के दौरान हुई गलतियों के लिए उन्हें तनखाह (धार्मिक सजा) सुनाई थी।
एक पंजाबी कहावत का जिक्र करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा, 'जिहदे सिर ते गुरु साहिब दा हाथ होये, ओहनु कोई आंच नहीं आउंदी (यानी जिनके सिर पर गुरु का आशीर्वाद होता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता)।' उन्होंने दोहराया कि अकाली दल पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक भाईचारे और शांति के लिए प्रतिबद्ध है और धमकियों या हमलों से पीछे नहीं हटेगा। पुलिस ने कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, उन्हें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी जसपाल सिंह ने बादल पर हमला क्यों किया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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